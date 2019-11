FA-BIS QUARTARARO La seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 si chiude con il miglior tempo di Fabio Quartararo, che dopo aver timbrato la miglior prestazione nelle FP1 del mattino, ha concesso il bis al pomeriggio dimostrando di essere già a posto in sella alla sua Yamaha M1. Il giovane francesino del team Petronas ha messo dietro, come tante volte è accaduto questa stagione, il pilota ufficiale della casa giapponese, Maverick Vinales, distanziato un decimo e mezzo dal suo consistente 1'30"735. Terzo Marc Marquez, con un ottimo1'30"974 stabilito peraltro nella prima parte di sessione con la sua Honda, come spesso avviene.

BRAVO JACK Ottimo quarto posto per Jack Miller, migliore delle Ducati e in grado - nonostante una scivolata - di tornare in sella e femarsi a soli 265 millesimi dalla vetta. Quinto il primo degli italiani, Franco Morbidelli, a meno di mezzo secondo dal compagno Quartararo, e davanti a un tris di spagnoli: i due suzukisti Alex Rins e Joan Mir, e l'alfiere dell'Aprilia, Aleix Espargaro.

Despite his best efforts, @jackmilleraus goes down at Turn 2! 💢



The Australian is quickly back on his feet! ✊#ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/SI2oICXkEp — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) November 15, 2019

BIG ITALIANI IN OMBRA Giornata difficile per Valentino Rossi invece, autore di una seconda caduta dopo quella della mattinata, dalla quale è uscito illeso ma non senza perdere un po' di confidenza con la sua Yamaha. Rientrato in pista a meno di un quarto d'ora dalla fine, il centauro di Tavullia non è riuscito a mantenersi nella top ten, scivolando in 14° posizione. Problemi anche per Andrea Dovizioso, che ha subito una perdita di liquidi dal cupolino della sua Ducati nel corso della seconda parte di sessione, e non è stato efficace nel time attack finale, concludendo in nona posizione, davanti a Johann Zarco.

Second crash of the day for @ValeYellow46! 😱



The Doctor is okay but his difficult day continues! 💢#ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/KTqOj4LdFZ — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) November 15, 2019

GLI ALTRI Fuori dalla top ten, davanti a Rossi hanno concluso Cal Crutchlow (Honda) e i due ducatisti Danilo Petrucci e Michele Pirro, mentre Francesco Bagnaia ha chiuso in 15° posizione. precedendo Jorge Lorenzo. Ultimo della pattuglia tricolore Andrea Iannone, 21° e solo mezzo secondo più veloce del debuttante di oggi, lo spagnolo Iker Lecuona, in sella alla KTM.

Risultati FP2 MotoGP Comunità Valenciana - Ricardo Tormo, Cheste (Valencia)