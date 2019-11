TRIS QUARTARARO Super prestazione di Fabio Quartararo anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana. Il pilota del team Yamaha Petronas ha fermato i cronometro a ridosso dei 90" netti in 1'30"232, precedendo la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Jack Miller. Si tratta della terza sessione consecutiva che il giovane francese chiude al comando dopo l'FP1 e l'FP2 di ieri, segno di una confidenza innata al Ricardo Tormo di Valencia in sella alla M1.

POKER ITALIANO Dopo due tornate in cui le cadute avevano vanificato quanto di buono si era intravisto nei primi giri in pista di entrambe le sessioni, Valentino Rossi riesce a restare in sella e siglare un bel quarto tempo nelle FP3 e si qualifica in carrozza per la Q2 di questo pomeriggio. Con lui altri tre italiani: Franco Morbidelli, costantemente al vertice in questo weekend, con il quinto tempo, poi la coppia della Ducati, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, 7° e 8° preceduti da Maverick Vinales. Gli ultimi due piloti avanzati direttamente alla fase che conta delle qualifiche, sono Joan Mir (Suzuki) e Cal Crutchlow (Honda), quest'ultimo protagonista di una caduta a inizio sessione.

The battle to reach Q2 is on! ⚔️@ValeYellow46 lifts himself into the top ten, while the two factory Ducatis also make progress! ⬆️#ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/y83vBL55Zd — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) November 16, 2019

AHIA BAGNAIA! E reduce da una brutta caduta è anche Francesco Bagnaia (19° alla fine nella classifica combinata) protagonista di un incidente enigmatico. È sembrato essersi bloccata la ruota anteriore della sua Ducati in uscita dai box, catapultando rovinosam1ente sull'asfalto il giovane centauro italiano che ha battuto con il casco sull'asfalto e, rientrato ai box, ha ammesso di non ricordarsi la dinamica. Recatosi 1al centro medico per controlli, è stato trattenuto a lungo a scopo precauzionale. Non sembrano esserci conseguenze gravi ma lo spavento è stato tanto e la dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara. Fuori dai 10 hanno chiuso nell'ordine Pol Espargaro, Alex Rins, Johann Zarco, Aleix Espargaro e Jorge Lorenzo, 15°. Non benissimo gli altri italiani con Andrea Iannone 16° che ha preceduto la wild card Michele Pirro.

😲 @PeccoBagnaia appears to have lost control exiting pit-lane!



We're pleased to report that the @pramacracing rider is back on his feet! ✊#ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/uf1se4Y0K7 — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) November 16, 2019

Risultati FP3 MotoGP Comunità Valenciana - Ricardo Tormo, Cheste (Valencia)