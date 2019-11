ALL'ULTIMO PUNTO La Ducati si prepara all'ultima battaglia a Valencia, dove domenica si svolgerà il Gran Premio della Comunità Valenciana - ultima tappa del Motomondiale 2019 - con l'obiettivo di portare a casa quantomeno il titolo mondiale riservato ai team. Attualmente in classifica il team Mission Winnow Ducati precede di appena due punti il Repsol Honda Team, 432 contro 430 infatti i punti raccolti da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci rispetto a quelli portati a casa da Marc Marquez, Jorge Lorenzo e Stefan Bradl (che ha sostituito Lorenzo nelle tre gare estive saltare dal maiorchino per infortunio). Già sicuro del terzo posto il team Monster Energy Yamaha MotoGP di Maverick Vinales e Valentino Rossi a quota 367 punti.

OBIETTIVI ROSSI La porterà a Valencia anche il collaudatore Michele Pirro, i cui eventuali punti non concorreranno però al titolo team. Per quanto riguarda gli obiettivi individuali, Andrea Dovizioso è già certo della seconda piazza in classifica, la terza consecutiva dopo quelle del 2017 e 2018, sebbene il numero di vittorie sia calato rispetto alle stagioni precedenti. Due sole le affermazioni di quest'anno per il forlivese (Qatar e Spielberg), contro le quattro della passata stagione (che aveva comunque concluso con meno punti, 245 contro i 256 di quest'anno, senza il risultato di Valencia) e le sei del 2017 (261 punti). Danilo Petrucci dovrà invece difendere il quinto posto dagli assalti di Fabio Quartararo (-6) e Valentino Rossi (-10). I tre piloti del team hanno parlato prima dell'impegno del Ricardo Tormo.

DANZA DELLA PIOGGIA "Il circuito di Cheste non è mai stato troppo facile per noi, anche se è vero che l'anno scorso abbiamo ottenuto una bella vittoria in condizioni di pioggia, a dimostrazione che tutto può accadere" - ha spiegato Andrea Dovizioso - "A livello personale, voglio davvero finire la stagione con un buon risultato e con la consapevolezza di avere dato il massimo fino alla fine. Il livello del campionato è sempre più alto, e lo abbiamo visto soprattutto nelle ultime tre gare fuori Europa, ma confido nel buon lavoro che stiamo facendo per chiudere il campionato in bellezza."

NON SIAMO LONTANI "Per me questa gara è molto importante, perché dopo una seconda parte di stagione piuttosto complicata voglio concludere l'anno con un buon risultato" - ha dichirato invece Danilo Petrucci - "Non credo che siamo così lontani, ma dobbiamo risolvere ancora alcuni dettagli per poter essere più competitivi in ​​gara. Valencia è un circuito che mi piace, e negli ultimi giorni sono riuscito a recuperare bene dai postumi della caduta in Australia, per cui sono convinto che potremo fare una buona gara".





VOGLIA DI CORRERE Infine un felicissimo Michele Pirro: "Arrivo a Valencia con il bel ricordo della quarta posizione dell'anno scorso, quando abbiamo fatto un lavoro fantastico. Le condizioni quest'anno saranno sicuramente diverse, ma ho davvero voglia di correre di nuovo con la Desmosedici GP. Nelle ultime due stagioni abbiamo terminato questa gara sempre nella top ten e sebbene il livello quest’anno sia molto alto e tutti gli altri piloti abbiano sicuramente fatto più chilomentri in gara di me, finire nella Top 10 potrebbe essere un buon obiettivo per il mio fine settimana".