DISASTRO ROSSO Dopo l’inaspettato secondo posto di Charles Leclerc nella gara inaugurale della stagione, la Ferrari si è risvegliata nel Gp di Stiria con tantissimi problemi: da un lato, i piloti sono stati protagonisti di un autoscontro al primo giro che ha reso impossibile valutare i (pochi) aggiornamenti portati in pista; dall’altro, la SF1000 dimostra di funzionare poco e male, sia sull’asciutto che soprattutto sul bagnato (dove i limiti del motore sarebbero dovuti essere parzialmente nascosti dalle condizioni di asfalto scivoloso). Il tutto, mentre la Mercedes, stavolta protagonista di una gara lineare, si palesa praticamente imprendibile per chiunque, Red Bull compresa.

RADIOBOX #35 Ovviamente largo spazio della puntata numero 35 del nostro podcast RadioBox sarà dedicata proprio all’analisi dei problemi di casa Ferrari, senza dimenticare però un focus sui record di Hamilton, sul probabile rinnovo di Bottas e sulla querelle tra Renault e Racing Point che infiamma la lotta nel pacchetto di mischia. In diretta insieme a noi, per un’analisi puntuale ma come al solito irriverente e ironica, anche la mente che si cela dietro il celebre profilo Twitter satirico “Formula Humor”, che accompagna gli appassionati con meme e battute pungenti su quanto accade in F1. Come al solito, ampio spazio per interagire in diretta: la puntata numero 35 di RadioBox è trasmessa live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 14 luglio. Non mancate!