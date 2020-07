DANZA DELLA PIOGGIA C’è stato un periodo in cui i tifosi della Ferrari, soprattutto dinanzi a monoposto non propriamente dominanti, hanno in qualche modo ballato la danza della pioggia in qualifica o gara per sperare in un migliore piazzamento del proprio team del cuore. Indimenticabile, anche per i giovanissimi che certamente avranno rivisto le immagini su internet, è ad esempio il Gran Premio di Spagna del 1996, quando un Michael Schumacher fresco di doppio titolo con la Benetton dava prova di tutto il proprio talento al volante di una Rossa poco competitiva sull’asciutto. Da vero e proprio mago delle condizioni di bagnato, il tedesco ha più volte tolto le castagne dal fuoco approfittando della pista umida per portare a casa risultati insperati. Ma, al di là della bravura del pilota e della fede ferrarista, è convinzione comune che il meteo variabile possa essere un aiuto per chi si trova a inseguire. Negli ultimi anni, per la Ferrari, è accaduto esattamente l’opposto…

DANZA DELL’ASCIUTTO Le qualifiche del GP di Stiria ci hanno regalato una Ferrari SF1000 paradossalmente persino più in crisi che con la pista asciutta vista la scorsa settimana. L’ultima nata a Maranello non solo si trova in difficoltà per questioni legate al motore “castrato” dalla direttiva tecnica Fia, ma è carente anche sul telaio e sulle sospensioni, faticando a generare carico – fondamentale quando l’asfalto è viscido – e a mandare in temperatura le gomme. I tempi in cui la Ferrari approfittava della pioggia per riportarsi davanti, sono lontanissimi e tutte le ultime monoposto del Cavallino sono state protagoniste di veri e propri naufragi ogni qual volta che si corre con pista bagnata. Specialmente in qualifica. I numeri, d’altro canto, parlano chiarissimo: l’ultima pole bagnata risale al lontano mondiale 2012, quando Fernando Alonso riuscì a contendere a Sebastian Vettel il titolo fino all’ultima gara.

I NUMERI Abbiamo raccolto i distacchi tra la prima delle Ferrari in pista e il poleman, rilevando come le monoposto del Cavallino, dal 2013 a oggi e soprattutto nell’epoca ibrida dal 2014 in poi, abbiano faticato sul bagnato molto più che sull’asciutto. Le Rosse hanno spesso pagato un distacco persino superiore ai due secondi dal poleman, come accaduto oggi con i 2.4 secondi di gap tra Vettel e Hamilton. Da notare le parziali eccezioni dei Gp di Ungheria 2018 – quando però la Ferrari era fortissima sull’asciutto e fu beffata da uno scroscio di pioggia improvviso arrivato proprio all’inizio della Q3 – in cui Raikkonen ha pagato “solo” mezzo secondo, e il Gp di Malesia con Vettel a meno di un decimo dal poleman, in tutti gli altri casi i distacchi sono stati pesantissimi. La pioggia, specialmente in qualifica, non fa decisamente bene a un Cavallino che non sa (più) nuotare.

FERRARI, I DISTACCHI DAL POLEMAN NELLE ULTIME QUALIFICHE BAGNATE