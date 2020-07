URGONO UPDATE Spielberg, ciak due! Sta per partire il secondo fine settimana sul Red Bull Ring e la Ferrari vorrebbe che a cambiare, oltre al nome dell'evento da GP Austria a GP Stiria, possano essere anche le prestazioni della SF1000, uscita con le ossa rotte dal primo weekend quantomeno dal punto di vista velocistico. Il podio di Charles Leclerc è stata la ''massimizzazione massima'' dei risultati, ma senza tutto quello che è successo in pista, tra bandiere gialle e affidabilità ancora carente nei rivali, il monegasco avrebbe potuto lottare forse per il 6°-7° posto. Perciò si rendono fondamentali gli update già annunciati dalla Scuderia per l'Ungheria, e che il team principal Mattia Binotto spera possano giungere anche un po' prima, magari proprio per questo weekend austriaco.

BRAVA LA FIA ''Nemmeno il tempo di tirare il fiato dopo un weekend di gara davvero intenso e siamo di nuovo in pista, su quello stesso tracciato dove abbiamo corso domenica scorsa'' - ha esordito Binotto sulle pagine del sito del Cavallino - ''È una delle novità di questa strana stagione 2020, iniziata a luglio e con una conclusione prevista poco prima di Natale. Innanzitutto vorrei fare i complimenti alla FIA, Formula 1 e al promoter del circuito di Spielberg per lo sforzo profuso nell’organizzazione dell’evento. La Formula 1 è stato il primo sport globale a riprendere il suo percorso dopo lo scoppio della pandemia e va dato il giusto mertito a chi ha fatto tutto il possibile per arrivare a questo risultato, tutt’altro che scontato''.

CORSA CONTRO IL TEMPO ''Mentre la squadra gara è rimasta a Spielberg fra un appuntamento e l’altro, a Maranello ferve il lavoro per cercare di reagire alle indicazioni emerse nel primo Gran Premio'' - spiega Binotto - ''Sapevamo che sarebbe stato un inizio di stagione in salita e lo è stato più di quanto ci aspettassimo ed è per questo che stiamo spingendo sull’acceleratore per cercare di anticipare già questo fine settimana almeno alcuni degli aggiornamenti che avevamo previsto di portare in Ungheria. È una corsa contro il tempo ma ce la stiamo mettendo tutta. Proprio perché si correrà sullo stesso tracciato sarebbe importante avere le nuove componenti in modo da poterne confermare l’efficacia e capire se la nuova direzione di sviluppo intrapresa è quella giusta. L’obiettivo del Gran Premio di Stiria è molto chiaro: tirare fuori il massimo dal pacchetto a disposizione e sfruttare ogni opportunità per raccogliere quanti più punti possibile''.

I PILOTI Solite frasi di circostanza invece dai piloti della Ferrari, come di rito nelle dichiarazioni di avvicinamento al weekend. Charles Leclerc spiega: ''A meno che non ci siano condizioni di bagnato, avremo già moltissime informazioni su come la nostra SF1000 si comporterà. La prima delle due gare qui a Spielberg è stata molto speciale, è stata molto divertente e, non senza un po' di fortuna, siamo riusciti a salire sul podio. Replicare quel risultato non sarà facile, ma di sicuro noi daremo tutto quello che abbviamo per provarci''. Sebastian Vettel infine, che è uscito con le ossa rotta domenica per via dell'ennesimo testacoda, proverà a riscattarsi: ''Per me è l'occasione di fare meglio rispetto a domenica scorsa. Avremo molti più dati relativi alla vettura sui quali lavorare e credo che l'esperienza della prima corsa potrà tornarci utile''.