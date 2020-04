ANCORA REWIND Mercoledì e poi ancora sabato. L’appuntamento è ormai diventato fisso, ed è di quelli che gli appassionati di motorsport non possono proprio mancare. Già, perché stasera su YouTube e sul sito ufficiale della Formula 1, Liberty Media ci porterà a Barcellona per rivivere un’altra dei Gp indimenticabili del passato entrati a pieno titolo nella storia delle corse.

BARCELLONA ’96 Esatto, i non più giovanissimi avranno capito di quale gara sul Circuit de Catalunya stiamo parlando. È, cioè, la gara che probabilmente un’intera generazione di trentenni – vale anche per chi scrive – considera come il primo ricordo d’infanzia legato alla F1. Più semplicemente, è il Gp di Spagna 1996: corso sotto un’insolita pioggia torrenziale che suggellò l’amore (quasi) a prima vista tra la Ferrari, i suoi tifosi e Michael Schumacher, capace di centrare il suo primo trionfo in rosso con la non irresistibile F310. Insomma, un altro appuntamento con la storia. In “diretta” streaming su YouTube dalle 20.00 di mercoledì 15 aprile.