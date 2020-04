F1 AMARCORD La serie è stata rinominata F1 Rewind e ha lo scopo di far intrattenere gli appassionati in quarantena rivivendo i Gran Premi più belli della storia delle corse. Su Youtube ma anche sul sito F1.com e sulla pagina Facebook ufficiale della massima serie automobilistica, dopo aver ripercorso il Gp del Brasile 2016, il Gp del Bahrain 2014 e quello d’Australia 1986, questo weekend toccherà al mitico Gran Premio di Monaco 1996.

GARA PAZZA E, cioè, una delle gare più pazze di sempre: inondata da un’abbondante pioggia, la pista cittadina di Monte Carlo fu teatro di una corsa epica, entrata ormai nella storia della categoria per il numero decisamente non convenzionale di incidenti, ritiri e colpi di scena. Il risultato non ve lo diamo, soprattutto per non togliere ai più giovani il piacere di gustarsi la “diretta” integrale di un grande classico della Formula 1: appuntamento dunque sui social ufficiali della F1 – qui il link a YouTube – sabato 4 aprile a partire dalle 16.00.