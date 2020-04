#F1REWIND Lo scorso sabato è stata la volta del mitico Gran Premio di Monaco 1996, vinto da Olivier Panis al termine di una gara pazza e ricca di colpi di scena, con sole quattro monoposto (sulle 22 al via) in grado di transitare sotto la bandiera a scacchi. La Formula 1, in quarantena e in assenza di gare, continua a viziarci con la replica integrale di Gp che hanno fatto la storia. E stasera, a partire dalle 20.00, su YouTube, Facebook e sul sito ufficiale F1.com, c’è un’altra chicca imperdibile per tutti gli appassionati: il Gran Premio d’Europa 1997.

LA GARA DECISIVA Qualcuno di voi avrà già capito di cosa stiamo parlando, mentre qualche altro avrà bisogno di un ripasso: siamo a Jerez De La Frontera, in Spagna, per l’ultima tappa del mondiale 1997, il secondo da quando Michael Schumacher – a proposito, nei giorni scorsi è stata messa all’asta la sua prima Ferrari F1 – è arrivato alla corte di Maranello. Il Kaiser è in vantaggio in classifica piloti per un punto sul rivale di casa Williams, Jacques Villeneuve. E, per la prima volta nella storia, ben tre auto, le prime tre dello schieramento, chiudono le qualifiche con lo stesso tempo al millesimo: il canadese partirà però in pole position davanti a Schumi e al compagno Heinz-Harald Frentzen per essere stato il primo a ottenere quel mitologico 1:21.072.

POLEMICHE E VELENI Anche questa volta non facciamo nessuno spoiler sul risultato finale, visto che potreste non ricordare o non conoscere il nome del vincitore. Sicuramente però saprete che Schumacher non vinse quel titolo mondiale e che ci sarebbero voluti altri tre anni per riportare il titolo piloti al Cavallino. Tra polemiche del pre-gara (Villeneuve aveva definito Irvine un “pericoloso idiota”) e veleni del giorno dopo, con la presunta combine tra McLaren e Williams, parliamo di un altro grande classico che, se amate la Formula 1, non potete proprio perdere. Appuntamento dunque alle 20.00 di stasera, mercoledì 8 aprile 2020, sul canale YouTube ufficiale F1 per la “diretta” integrale del Gp d’Europa 1997.