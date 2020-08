DOMINIO HAMILTON Lewis Hamilton domina e vince il Gran Premio di casa a Silverstone nonostante la foratura della sua gomma anteriore sinistra a un giro dalla bandiera a scacchi. Una vittoria propiziata dalla fortuna e dalla sosta ai box nel giro precedente del primo degli inseguitori Max Verstappen, ma che di sicuro dà la misura di quanto il campione inglese abbia le mani su questo mondiale di Formula 1, forte di una macchina imprendibile e di capacità di guida straordinarie. Mentre la lotta per entrambi i titoli sembra già chiusa anche a causa del clamoroso (e sfortunatissimo) zero in classifica di Valtteri Bottas, la Ferrari raccoglie sorprendentemente un terzo posto con Charles Leclerc. Raccogliere il massimo bottino possibile con una monoposto lontanissima dagli avversari rende il bicchiere Ferrari mezzo pieno o mezzo vuoto?

RADIOBOX #38 Di questo e tanto altro ancora – come, ad esempio, l’impalpabile prestazione di Sebastian Vettel, la sfortunata situazione in Racing Point con Hulkenberg al posto di Sergio Perez ma appiedato a pochi minuti dal via e le spiegazioni Pirelli sulle forature di Hamilton, Bottas e Sainz – parliamo in diretta nella puntata numero 38 di RadioBox, il nostro video podcast sul mondo del motorsport. A commentare il Gp di Gran Bretagna 2020 insieme a noi, due amici e colleghi di MotorBox: Alessandro Sala, giornalista per il webmagazine spagnolo TercerEquipo.com e Mariano Froldi, direttore responsabile di FUnoAnalisiTecnica.com. Come al solito, ampio spazio per interagire in diretta: la puntata numero 38 di RadioBox è live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 4 agosto. Non mancate!