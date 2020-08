OCCHIO ALLE GOMME Un po’ all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del 70° Anniversario della Formula 1, onorando la festa di compleanno della categoria con una clamorosa e sorprendente vittoria di forza sulle due Mercedes che sembravano in grado di dominare anche questo fine settimana. Con l’aiuto di gomme Pirelli sempre più protagoniste della stagione e che proprio Hamilton e Bottas sembrano faticare a gestire, può il talento olandese di casa Red Bull ambire a inserirsi in una lotta per il titolo mondiale che sembrava senza storia?

RADIOBOX #39 Ne parliamo stasera in diretta a RadioBox, il podcast di MotorBox sul mondo del motorsport insieme al collega di F1GrandPrix, Peppe Marino. Spazio, ovviamente, anche alla bella rimonta di Charles Leclerc, all’ennesima domenica storta di Sebastian Vettel – fuori dai punti e in aperta polemica con Mattia Binotto – ma anche alla MotoGP, con la vittoria di Binder a Brno, e alla Formula E che intanto ha assegnato i titoli a Da Costa e DS Techeetah con due gare di anticipo. Insomma, solito piatto ricchissimo per il podcast al quale potete partecipare con domande e considerazioni in diretta: la puntata numero 39 di RadioBox è trasmessa live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 11 agosto. Non mancate!