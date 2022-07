Verstappen festeggia la pole position di Russell: "È stato bello anche per me"

SABATO DA DIMENTICARE La Q3 delle qualifiche del GP Ungheria è stata un autentico incubo per Max Verstappen. L'olandese ha prima commesso un errore nel corso del suo primo tentativo, finendo lungo alla staccata di curva 2, e poi non ha potuto realizzare un tempo migliore a causa di un problema al motore che ha così reso ancora più pesante il suo precedente sbaglio. Con un tempo migliore, infatti, avrebbe potuto comunque ottenere una posizione di partenza più avanzata rispetto della decima in cui si ritrova, molto penalizzante su un circuito tortuoso come l'Hungaroring dove ogni fila della griglia ha un pesa specifico notevole.

IL RAMMARICO Verstappen ha spiegato quale potrebbe essere stato il motivo alla base del suo errore nel primo tentativo, rammaricandosi poi di non aver potuto avere una seconda chance: ''Forse il giro di uscita dai box è stato un po' lento, ma poi sai che normalmente il tuo secondo tentativo va bene, perché hai un'altra possibilità. Purtroppo non siamo riusciti a fare quel giro. Sono solo deluso dal fatto che queste cose accadano. Ci sono sempre fine settimana in cui non sei il più veloce o altro e puoi perdere dei punti. È naturale, è normale, ma in realtà avevamo un'auto molto veloce oggi e devi massimizzarla ed essere lassù. Puoi essere primo, secondo o terzo, ma devi essere lassù e non decimo''.

GRAZIE GEORGE In questo quadro poco edificante, completato dall'undicesimo tempo del suo compagno di squadra Sergio Perez, un aiuto inaspettato è arrivato dalla Mercedes di George Russell. Con la sua pole position, il britannico ha negato una prima fila tutta Ferrari: ''Sono stato sorpreso di vederlo - ha dichiarato Verstappen riguardo al tempo di Russell - Erano vicini ma non mi aspettavo che facessero quel salto nella Q3, ma è stato bello anche per me''.

TUTTO APERTO Memore di altre domeniche in cui il risultato della gara è stato molto migliore di quello delle qualifiche, Verstappen sa che nel GP Ungheria potrà ancora raddrizzare il bilancio del weekend: ''Sarà un po' difficile per me, ma tutto è possibile. Penso che in molte domeniche lo abbiano già dimostrato quest'anno, ma da queste parti è difficile passare. Resteremo pazienti e vedremo cosa accadrà''.

