Ferrari, Leclerc: "Non ci sarà bisogno di ordini di scuderia"

QUASI PERFETTO Allo sventolare della bandiera a scacchi sulle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria all'Hungaroring la situazione stava per essere quella ideale per la Scuderia Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che accendevano settori fucsia e verdi, e con il rivale numero uno Max Verstappen in difficoltà per problemi tecnici sulla macchina. A rovinare i piani di Maranello, però, è arrivato George Russell con la sua Mercedes numero 63, in grado di fare ciò che - né Sainz, ottimo secondo, né Leclerc, terzo - sono riusciti a fare, ossia mettere insieme tutti e tre i settori. E così il giovane britannico si prende la prima pole in carriera, mentre i due ferraristi si sono presentati con musi lunghissimi davanti alle telecamere, Sainz per la pole sfumata, Leclerc per essere stato sopravanzato dal compagno di team e per non aver trovato il giusto feeling con le gomme e con l'auto con le basse temperature.

DUBBI ROSSI Guardando al bicchiere mezzo pieno, però, in Ferrari hanno qualche motivo per sorridere, visto che Verstappen e Perez (10° e 11°) sono lontani, e potrebbero faticare a mettersi entrambi in gioco per il podio, sebbene la pioggia potrebbe giocare in favore dell'imprevedibilità di una gara che, alla vigilia e dopo la giornata di venerdì, sembrava dover essere quasi una passeggiata di salute per i due piloti in rosso. Ovviamente non è così, e i primi a saperlo sono loro. Leclerc deve recuperare 63 punti in classifica su Verstappen, e domani ha la possibilità portarne a casa anche una buona dozzina se dovesse riuscire a vincere, ma per farlo potrebbe aver bisogno di un team order che gli renda la vita più facile con Sainz, che in classifica è dietro di lui e che paga 89 punti all'olandese.

CHARLES TRANQUILLO A negare questa opzione, però, è stato lo stesso Leclerc il quale, in conferenza stampa, a domanda diretta, ha affermato: ''Sinceramente penso che, alla fine, dobbiamo solo fare il miglior lavoro possibile e restare concentrati su noi stessi: non credo ci sia bisogno di questa opzione''. ''Ovviamente non dobbiamo correre alcun rischio tra le nostre due macchine - ha aggiunto il monegasco - ma questo è normale, quindi non penso che ci sia nulla di particolare da fare domani. Max parte 10° e potrebbe aver bisogno di qualche giro per tornarci sotto, ma noi dobbiamo restare concentrati su noi stessi e proveremo a vincere la gara''. In qualche modo gli fa eco Sainz, anche se lo spagnolo deve curare i suoi di interessi: ''Domani il nostro obiettivo sarà vincere la gara, non ci interessa dove sia Max perché se vogliamo recuperare punti in campionato, il modo più facile e veloce per farlo è vincere. Indipendentemente da dove si trova Max, vogliamo vincere''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/07/2022