Haas VF-22: le specifiche tecniche

La VF-22 è la prima monoposto che esce dall'ufficio di progettazione aperto a Maranello dalla Haas. Il Direttore Tecnico è Simone Resta, ingegnere italiano con una lunga esperienza in F1. Dopo l'esordio in Minardi, ha ricoperto diversi ruoli alla Ferrari, tra cui quello di capo progettista. Per lui anche una parentesi alla Alfa Romeo Sauber, mentre il rapporto con la Haas è iniziato a gennaio 2021. Di seguito, le specifiche tecniche della nuova monoposto fornite dal team americano.

F1 2022: presentazione Haas VF-22

Haas VF-22, specifiche tecniche

Power unit: Ferrari 066/7, motore ibrido con V6 1.600 cc turbo

Materiale telaio: struttura composita a nido d'ape in fibra di carbonio

Materiale carrozzeria: fibra di carbonio

Sospensioni anteriori e posteriori: sospensioni indipendenti

Ammortizzatori: ZF Sachs / Öhlins

Sterzo: Ferrari

Trasmissione: differenziale autobloccante servocomandato idraulico Ferrari con cambio sequenziale semiautomatico a controllo elettronico (otto marce, più retro)

Frizione: AP Racing

Sistema frenante: freni a disco, pastiglie e pinze a sei pistoncini in fibra di carbonio

Strumentazione abitacolo: Ferrari

Cinture di sicurezza: Sabelt

Volante: Ferrari

Sedile pilota: struttra in fibra di carbonio modellata sul profilo del pilota

Cerchioni: BBS

Pneumatici: Pirelli P ZERO

Benzina e lubrificanti: Shell

Peso: 795 kg, incluso il pilota

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/02/2022