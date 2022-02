Aston Martin F1, la presentazione della AMR22 di Vettel e Stroll - DIRETTA STREAMING

Mentre si discute ancora della presentazione della Red Bull RB18 – un “falso d’autore” in attesa di conoscere le vere forme della monoposto di Max Verstappen che debutterà probabilmente nei test di Barcellona o addirittura in Bahrain un paio di settimane dopo – la settimana delle presentazioni procede a passi rapidi verso il disvelamento della terza macchina F1 2022: l’Aston Martin AMR22 di Sebastian Vettel e Lance Stroll. Un evento che potrebbe non deludere troppo le attese degli appassionati, considerando che già domani la nuova auto del team inglese scenderà in pista a Silverstone per un primo shakedown. Per conoscerne forme e colori (ammesso che siano quelli reali e che Aston Martin non giochi allo stesso gioco di Red Bull) non ci resta che attendere le 15.00 di oggi quando la nuova Aston sarà svelata al pubblico.

Aston Martin AMR22 Formula 1 2022, la video presentazione in diretta streaming

Pubblicato da Salvo Sardina, 10/02/2022