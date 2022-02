Ferrari F1-75: le specifiche tecniche

La Ferrari ha presentato nella giornata di oggi la F1-75, il bolide che - nelle speranze di tutti a Maranello, ma anche e soprattutto dei tifosi - dovrà riscattare le ultime opache stagioni in Formula 1 della Scuderia più blasonata della storia. Nel video di presentazione il team principal Mattia Binotto ha voluto sottolineare l'impegno corale degli ingegneri per realizzare una monoposto che sia vincente e innovativa, estrema ed elegante, e almeno su quest'ultimo punto il risultato è già stato conseguito. Ma la F1-75 sarà anche veloce oltre che bella? Qualche inidizio può arrivare dalla lettura della scheda tecnica che vi forniamo di seguito.

F1 2022, La Ferrari F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz

Ferrari F1-75, specifiche tecniche

Power unit 066/7

Cilindrata 1600 cc

Regime di rotazione massimo 15.000

Sovralimentazione Turbo singolo

Portata benzina 100 kg/hr max

Configurazione V6 90°

Alesaggio 80 mm

Corsa 53 mm

Valvole 4 per cilindro

Iniezione Diretta, max 500 bar

F1 2022, La Ferrari F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz



Sistema ERS

Configurazione Sistema ibrido di recupero dell’energia attraverso motogeneratori elettrici

Pacco batteria Batterie in ioni di litio dal peso minimo di 20 kg

Capacità massima pacco batterie 4 MJ

Potenza massima MGU-K 120 kW (163 cv)

Regime di rotazione massimo MGU-K 50.000 giri minuto

Regime di rotazione massimo MGU-H 125.000 giri minuto

F1 2022, La Ferrari F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz



Vettura

Peso complessivo con acqua, olio e pilota 795 kg

Telaio in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio

Differenziale posteriore a controllo idraulico

Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori

Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

Sospensioni anteriori a puntone (schema push-rod)

Sospensioni posteriori a tirante (pull-rod)

Ruote anteriori e posteriori: 18”

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/02/2022