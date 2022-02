F1, la Ferrari fa esplodere i social con le nuove maglie di Leclerc e Sainz

Oltre all'iconico rosso, sono presenti anche elementi in grigio scuro, bianco e giallo. Possibili indizi sulla livrea dell'attesissima Ferrari F1-75 che sarà svelata il prossimo 17 febbraio?

Aspettando la Red Bull, che sarà svelata alle 17.00 di oggi pomeriggio, è intanto la Ferrari a far discutere sul web. La scuderia di Maranello presenterà la F1-75 il prossimo 17 febbraio, ma già oggi ha voluto dare un’anticipazione su quelli che potrebbero essere i nuovi colori della livrea della monoposto che festeggia l’anniversario dei 75 anni della prima automobile stradale prodotta dal Cavallino. E, a riprova della grande attesa nei confronti della nuova rossa, è bastato pubblicare una foto di Charles Leclerc e Carlos Sainz con le nuove polo del team per far schizzare alle stelle le interazioni social.

OLTRE ALLE MAGLIE C’È DI PIÙ? Le nuove maglie di Carlos e Charles ovviamente sono rosse, ma l’elemento di rottura rispetto al passato è notevole, con una banda grigio scuro nella zona del petto e sulle maniche. Una novità netta se pensiamo che, negli ultimi anni, il rosso era l’unico colore – salvo qualche piccolo inserto talvolta bianco o tricolore – sia sulla carrozzeria, sia sulle tute dei piloti (e sul merchandising ufficiale). Inoltre, dalle prime immagini diffuse da Ferrari, è evidente la scelta di distinguere con due colori diversi Sainz e Leclerc: il primo indossa una polo con una sottile banda gialla, mentre il secondo è contraddistinto da una linea bianca. Elementi, grigio scuro, giallo o bianco, che saranno presenti in qualche misura anche sulla livrea della F1-75? Non ci resta che attendere il pomeriggio del 17 febbraio per scoprirlo…

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/02/2022