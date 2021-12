La stella del pugilato difende Verstappen: "Dategli tregua"

AL CENTRO DEL RING Il duello epico tra Lewis Hamilton e Max Verstappen è ormai prossimo all'ultimo atto di questa emozionante stagione. L'attenzione sui due è a livelli altissimi e anche campioni di altre discipline sportive intervengono per commentare quanto sta accadendo in pista tra i piloti di Mercedes e Red Bull. Tra questi, è interessante quanto espresso da Tyson Fury, pugile detentore del titolo dei pesi massimi, dopo i fatti accaduti nel corso del GP Arabia Saudita.

F1 GP Brasile 2021, Interlagos: l'episodio incriminato della difesa aggressiva di Verstappen su Hamilton

LA DIFESA DI FURY Il 33enne britannico si è concentrato in particolare sui commenti relativi a Verstappen, definito il ''bad boy'' della coppia di duellanti, soprattutto alla luce delle manovre viste negli ultimi gran premi che hanno provocato molte polemiche. In una storia pubblicata sul suo profilo Facebook, Fury ha dichiarato: ''So bene come ci si sente ad essere trattati in modo orribile dai media. Non è bello, soprattutto se sei giovane, ambizioso e vuoi vincere. Dategli un po' di tregua, sta facendo del suo meglio''.

PARAGONE STORICO Dopo essersi pronunciato in difesa di Verstappen, Fury ha poi spiegato di essere ammirato dal duello tra i due piloti, tando da paragonarli a due campioni del passato che diedero vita a una stagione così memorabile da venire raccontata in un film: ''Buona fortuna a entrambi i ragazzi per il GP Abu Dhabi. Questa rivalità mi ricorda quella tra James Hunt e Niki Lauda. Chi lo vincerà? Forza ragazzi!''. Il film a cui abbiamo fatto riferimento è ovviamente ''Rush'', pellicola del 2013 firmata dalla regia di Ron Howard.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/12/2021