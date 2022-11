Williams, ufficiale: è Logan Sargeant il 20esimo pilota della griglia F1 2023

La Williams sceglie il giovane 21enne americano per affiancare Alex Albon e sostituire Nicholas Latifi: è il ritorno di un pilota degli States in griglia dal 2007

La notizia era già nell’aria da diverse settimane, e d’altronde per l’ufficialità si aspettava soltanto la tappa conclusiva del campionato di Formula 2, al termine del quale si sarebbe davvero messa la parola fine sul dubbio della Superlicenza per il grande salto in F1. La gara di Abu Dhabi è però andata secondo le attese, e la Williams ha così potuto confermare che il pilota che guiderà al fianco di Alex Albon nel Mondiale 2023 sarà lo statunitense Logan Sargeant, già impegnato quest’anno in varie sessioni di prove libere e oggi al volante della FW44 nei test Pirelli di fine stagione.

logan sargeant

UN AMERICANO IN F1 Sargeant ha infatti chiuso il campionato nella serie cadetta al quarto posto della classifica guidando nelle due gare conclusive di Yas Marina con particolare attenzione, visto che un eventuale incidente avrebbe potuto farlo sprofondare oltre il settimo posto privandolo dei punti necessari per ottenere il patentino Fia, requisito obbligatorio per correre in Formula 1. 22 anni il prossimo 31 dicembre, Logan è nato a Fort Lauderdale, nei pressi di Miami, da una famiglia molto facoltosa (guidata dal miliardario Harry Sargeant III, suo nonno) vicina all’ex presidente Usa, Donald Trump. Sarà il primo pilota americano in F1 dai tempi di Scott Speed, impegnato in Toro Rosso nel 2006 e nel 2007, quando fu sostituito a metà stagione dall’esordiente Sebastian Vettel.

PARLA SARGEANT “È un grande onore – spiega Logan Sargeant, nominato miglior debuttante della stagione F2 2022, chiusa con due vittorie e due podi all’esordio tra i cadetti – oltre a un sogno che si realizza, avere l’opportunità di competere in Formula 1. Un enorme ringraziamento va alla Williams e a Dorilton Motor Sports (la nuova proprietà statunitense del team, ndr) per il supporto che mi è stato dato sin dal primo momento in cui ho fatto parte della squadra. Essere uno dei piloti della Driver Academy della Williams mi ha dato la possibilità di crescere come pilota e prepararmi al prossimo capitolo della mia carriera. Sono pronto ed emozionato di essere parte di questo percorso della squadra, che punta a progredire e scalare le posizioni della griglia di partenza”.

