Disavventura Stroll: cade dalla bici ed è costretto a saltare i test invernali

Infortunio per il pilota canadese alla vigilia dei test invernali, in programma nel fine settimana

Non comincia nel migliore dei modi il 2023 di Lance Stroll. Il pilota dell'Aston Martin sarà infatti costretto a saltare i tre giorni di test invernali in programma in Bahrain da giovedì a seguito di una caduta in bicicletta avvenuta mentre si allenava in Spagna. La notizia è stata diffusa dalla scuderia britannica, la quale ha spiegato che si è trattato di un piccolo incidente che ha però provocato alcune ferite al canadese.

UMORE ALTO L'Aston Martin ha anche diffuso un breve commento dello stesso Stroll su quanto accadutogli: ''Ho avuto uno sfortunato incidente mentre mi allenavo sulla mia bici in preparazione per la stagione. Sono determinato a tornare in macchina e sono entusiasta della stagione che ci aspetta con la squadra. Sono motivato a riprendermi da questa battuta d'arresto il più rapidamente possibile''.

VEDI ANCHE

CORSA AL RECUPERO Saltati i test invernali, nel corso dei quali l'Aston Martin affiancherà a Fernando Alonso uno dei suoi due piloti di riserva Felipe Drugovich o Stoffel Vandoorne, per Stroll l'attenzione è ora rivolta al GP Bahrain che aprirà la stagione 2023 di F1. La gara sul circuito di Sakhir è in programma nel weekend del 5 marzo, per cui sono appena una decina di giorni quelli che lo separano dalla prima sessione di prove libere del venerdì. Come riportato dal team, la sua idoneità a tornare nell'abitacolo sarà valutata quotidianamente e un aggiornamento a riguardo verrà rilasciato prima del gran premio.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/02/2023