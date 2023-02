Finalmente la RB19: diamo un primo sguardo alla nuova monoposto Red Bull

In Bahrain si è finalmente mostrata la nuova vettura Red Bull, tenuta per ora nascosta

La Red Bull ormai ci ha preso gusto nel lasciare in sospeso appassionati e addetti ai lavori per quanto riguarda lo svelamento della nuova monoposto. Come lo scorso anno, anche nel 2023 il team austriaco si è limitato nelle scorse settimane a una presentazione della nuova livrea, applicata in questo caso su una RB18 vista in pista nella passata stagione. La vera RB19, questo il nome della vettura che gareggerà nel nuovo campionato, ha esordito in pista nei giorni scorsi in uno shakedown privato tenutosi sul circuito di Silverstone, del quale la Red Bull ha diffuso solo poche immagini sfocate. Per questo, solo questa mattina in Bahrain si è potuta davvero ammirare per la prima volta la nuova creatura del geniale progettista Adrian Newey.

F1 Testing 2023: Max Verstappen (Red Bull)

PRIMO SGUARDO Dopo aver stupito tutti lo scorso anno a Barcellona con l'innovativa forma delle pance poi ripresa da diversi altri team, quest'anno la Red Bull presenta una vettura con evidenti novità nella forma del muso, degli stessi sidepod e del cofano motore, incluso l'airbox, ossia la presa d'aria che sta sopra la testa dei piloti (qui sotto un'immagine ravvicinata della monoposto 2022 che rende evidenti alcune delle differenze citate). A portare al debutto la RB19 è Max Verstappen, che pochi minuti dopo l'inizio dei test ha percorso i primi chilometri ufficiali di questa stagione.

GP Messico 2022, Sergio Perez (Red Bull)

HANDICAP DA SUPERARE Per il team campione del mondo quest'anno la sfida iridata avrà un ostacolo in più: a seguito dell'infrazione al budget cap riguardante la stagione 2021 e constata al termine delle verifiche completate nel 2022, la Red Bull si trova ad avere a disposizione un 10% in meno di test aerodinamici nella galleria del vento. Una punizione che ovviamente ha impatto sullo sviluppo dell'attuale monoposto e del quale gli uomini guidati da Chris Horner hanno sottolineato l'impatto, mentre le scuderie rivali hanno ritenuto di limitato impatto le conseguenze di questa punizione.

F1 Testing 2023: Max Verstappen (Red Bull)

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/02/2023