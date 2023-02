Formula E, ePrix Città del Capo 2023: Da Costa batte Vergne con un finale-show!

Succede ti tutto nel corso del quinto appuntamento stagionale del Campionato Mondiale di Formula E a Città del Capo, vinto da Antonio Felix da Costa del team TAG Heuer Porsche Nella capitale del Sud Africa i due piloti che trainano la classifica iridata, Pascla Wehrlein e Jake Dennis, non raccolgono punti, mentre il terzo, ringrazia e recupera 20 lunghezze grazie al secondo posto. Parliamo di Jean-Eric Vergne, che poteva anche vincere l'ePrix se non fosse stato per un fenomenale Felix-Da Costa, con cui negli ultimi giri inscena un duello all'ultima staccata. La meglio, però, ce l'ha il portoghese, che si porta a casa l'ottavo trionfo in carriera e i 25 punti del vincitore. Sul podio sale anche il buon Nick Cassidy con la Envision, che precede la McLaren di René Rast e il suo compagno di squadra all'Envision, Sebastien Buemi, tra l'altro quasi speronato da Wehrlein nel corso del primo giro. Chiudono la top ten Ticktum, Vandoorne, Nato, Lotterer e Hughes, mentre non hanno preso parte alla gara i quattro piloti di Mahindra e ABT Cupra per via di problemi comuni alla sospensione posteriore, così come San Bird, la cui vettura è rimasta danneggiata dopo l'incidente in qualifica con Mortara.

HANG IT IN THE LOUVRE 🤌



A move worthy of winning any race. Take a bow @AFelixdacosta 👏#CapeTownEPrix pic.twitter.com/G2hrANaCTk — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 25, 2023

LEADER K.O. Alla partenza Sacha Fenestraz mantiene la prima posizione con la Nissan, mentre Guenther deve difendersi dall'attacco della Envision di Cassidy, ma riesce a restare in seconda piazza. Nel corso del primo giro un incidente tra Buemi e Wehrlein - leader della classifica fino alla vigilia di questa gara - mette fuori gioco il pilota della Porsche che tampona l'altra Envision dello svizzero mandandolo in testacoda ma subendo però i danni maggiori dal violento contatto. Si ritira nel corso del primo giro anche la Maserati di Edoardo Mortara, che nelle qualifiche era stato sfortunato e protagonista di un incidente. Alla ripartenza ,davanti c'è il suo compagno Max Guenther che poco prima della bandiera gialla era riuscito a beffare Fenestraz, il quale perde poi la posizione anche su Cassidy. Pochi giri dopo, entrambi superano Guenther, con il tedesco che decide di giocarsi subito entrambi gli attack mode. I primi tre restano questi per tutta la fase centrale della gara, con il leader neozelandese a giocarsi anch'esso i bonus di potenza senza perdere la posizione. Dennis intanto, secondo in classifica e presenza fissa nella top ten, viene richiamato ai box per un drive through che gli rovina la gara e vanifica ogni speranza di superare Wehrlein in questo appuntamento.

DRAMA ON THE OPENING LAP!!! 🤯



Our Championship leader @PWehrlein crashes into the back of @Sebastien_Buemi at Turn 7 and the yellow flag is out!#CapeTownEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 25, 2023

CHE DUELLO! La svolta arriva al 21° giro, con Maximilian Guenther che, nel tentativo di recuperare su Cassidy e Fenestraz, picchia sul muro con la posteriore destra, danneggia la sua Maserati e si ritira, causando un'altra bandiera gialla. Nel mentre, Fenestraz si gioca il secondo bonus e viene superato da Da Costa e da Vergne che salgono sul podio virtuale. La gara riparte e al 24° giro Antonio Felix Da Costa passa Cassidy all'esterno e si prende il comando della gara, con un attack mode ancora da spendere. Anche Vergne toglie la posizione a Cassidy che scivola in terza. Quando Da Costa si allarga per prendere l'attack mode, non riesce, consentendo a Vergne di avvicinarsi pericolosamente. Il portoghese ci riprova due giri dopo, ma il francese passa e vola al comando. Negli ultimi giri, però, Da Costa tenta di riprendersi la posizione in ogni modo e con un sorpasso clamoroso riesce a tornare al comando a un solo giro dalla fine. Vergne non si arrende, ci riprova anche lui, ma l'esperto pilota della TAG Heuer Porsche chiude tutti i pertugi a quello di DS Penske e si aggiudica l'ePrix di Città del Capo. Sul podio sale Cassidy, mentre Fenestraz finisce la potenza e scivola fino alla 14° e ultima posizione.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/02/2023