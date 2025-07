MotoGP Cechia 2025. Marquez domina il venerdì bagnato di Brno. Che rientro Martin! Male Bagnaia

Marc Marquez domina sulla pista bagnata di Brno. Bagnaia solo 13°, dovrà passare per la Q1. Martin rientra ed è subito in Q2 in scia a Bezzecchi

È Marc Marquez il protagonista della prima sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2025. Sul tracciato di Brno, il leader del Mondiale ha messo tutti in riga con un tempo di 1’54″606, avvicinandosi al suo stesso record del circuito, che resiste dal 2019. E pensare che lo spagnolo aveva saltato i primi venti minuti del turno a causa di un problema tecnico sulla sua Ducati GP25, trovando poi nel finale il giro perfetto su pista ormai asciutta e in continua evoluzione. Alle sue spalle, ma staccato di oltre sei decimi, Jack Miller con la Yamaha Pramac, mentre Francesco Bagnaia ha chiuso terzo, confermando il buon passo della casa di Borgo Panigale. Alex Marquez ha ottenuto la quarta posizione con la Ducati del team Gresini, davanti a un convincente Enea Bastianini in sella alla KTM Tech3. In crescita anche altri italiani: Marco Bezzecchi, settimo con l’Aprilia, e Luca Marini, ottavo con la Honda. Comincia con una 17° posizione, invece, Jorge Martin, che non forza al rientro dopo diversi mesi di assenza, fermandosi a oltre due secondi e mezzo di ritardo dalla vetta. La pista, inizialmente umida, ha condizionato le scelte e i tempi nei primi minuti, ma il finale ha regalato indicazioni più chiare sul potenziale dei protagonisti, peccato che pioverà anche nel pomeriggio.

Marquez sul velluto, ma che Martin! Subito quinto!

Marc Marquez si conferma il più veloce anche nella sessione pomeridiana, chiudendo davanti a tutti anche su pista bagnata, fermando i cronometri sul empo di 2:03.935. Alle sue spalle il solito specialista dell'acqua, Johann Zarco (Honda), e Fabio Quartararo (Yamaha), mentre in quata posizione c'è il primo itailano di giornata, Marco Bezzecchi, che ha preceduto con la sua Aprilia il compagno di team Jorge Martin. L'iberico, dopo aver preso le misure al tracciato di Brno al mattino, è riuscito a cogliere un ottimo giro neanche a ridosso della bandiera a scacchi, finendo in carrozza in Q2, assieme a Jack Miller (Yamaha), Joan Mir (Honda), Enea Bastianini (Migilore delle KTM), Alex Marquez (Ducati, lui sì, autore di un rush finale per strappare il tempo buono) e Pedro Acosta (KTM). Protagonista della mattinata è stato però, suo malgrado, Ai Ogura, autore di uno spaventoso incidente fortunatamente risoltosi senza conseguenze per il pilota, al quale - dopo un highside - è carambolata la moto addosso.

Bagnaia e Marini: non funziona niente

Nulla da fare, invece, per un visibilmente arrabbiato Francesco Bagnaia, che in condizioni di bagnato ritrova le pessime sensazioni del Sachsenring e non riesce a fare meglio che 13°, a 1''5 dal compagno di squadra. Pecco non è stato l'unico pilota in difficoltà in queste condizioni. Delusi Raul Fernandez e Fermin Aldeguer, che hanno preceduto l'itailano, ma anche Fabio Di Giannantonio, solo 16°, e Luca Marini, addirittura 22° e ultimo, lontano 2''8 dalla vetta. In comune Pecco e Fabio hanno la scelta sbagliata fatta per il posteriore, ossia una gomma soft al posto della media con cui in tanti hanno migliorato nel finale, una mescola che Bagnaia voleva e che il team non ha montato, ammettendo l'errore nel post sessione con il team manager Davide Tardozzi. Non benissimo neanche Alex Rins, che però migliora rispetto alle ultime uscite con il 14° posto, e Brad Binder, 15° e davanti alla sola KTM del substitute rider Pol Espargaro, che corre in questo weekend al posto dell'infortunato Maverick Vinales. Assente anche Franco Morbidelli, dopo il terribile volo del Sachsenring, ma non sostituito da nessuno in seno al team di Valentino Rossi.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Rep. Ceca 2025

Risultati Prequalifiche MotoGP Rep.Ceca 2025

