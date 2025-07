Martin torna in gara a Brno e annuncia: "Sarò con Aprilia anche nel 2026"

Il weekend del GP Repubblica Ceca, ultimo appuntamento prima della sosta estiva del Mondiale MotoGP 2025, vede il grande ritorno di Jorge Martin. Lo spagnolo è assente dal GP Qatar, sua unica presenza in questa sfortunata stagione, quando cadde rimanendo gravemente infortunato: ''Non vedo l'ora di tornare in moto, sono molto felice che sia finalmente arrivato questo momento - ha dichiarato alla vigilia del fine settimana il campione del mondo in carica - Insieme ad Aprilia dobbiamo lavorare tanto, perché abbiamo un grande potenziale per fare bene. Adesso è il momento d’iniziare costruire e di fare un bel finale di stagione''. Ma, soprattutto, Martin si è preso il centro della scena annunciando che sarà un pilota Aprilia anche nel 2026, archiviando le tensioni e la battaglia legale degli ultimi mesi intrapresa con la casa di Noale.

Martin: le ragioni dietro le tensioni degli ultimi mesi

Incontrando i media, Martin ha spiegato i motivi dietro la sua ricerca di una nuova squadra per il 2026: ''Non mi pento di nulla. Tutto quello che ho fatto in questi mesi è stato ciò che ritenevo fosse meglio per il mio futuro e per me stesso. Nessuno può capire che quando sei in ospedale con 12 costole rotte non riesci a dormire per una settimana. Nessuno può capire cosa mi passasse per la testa. Quindi tutto quello che ho fatto è stato perché pensavo fosse una cosa migliore per il mio futuro ed è per questo che so che è meglio rimanere qui''.

MotoGP 2025, GP Qatar: Jorge Martin in ospedale | Foto Instagram

Oltre a non pentirsi per la sua condotta negli ultimi mesi, Martin non ritiene neppure di dovere delle scuse all'Aprilia: ''Quando arrivi nel paddock dopo tutta la situazione fuori, puoi percepire un po' di tensione. Alla fine, la cosa più importante tra il pilota e la squadra è la comunicazione, il poter parlare. Se qualcosa non va, hanno la libertà di parlare con me e se sento che qualcosa non va, ho la libertà di parlare con loro. Non mi sono scusato con loro, perché sento di non dovermi scusare per nulla. Ho fatto ciò che era meglio per la mia carriera e ora siamo insieme, quindi parliamo insieme''.

Il nuovo rapporto con Aprilia

Complici gli infortuni che hanno ostacolato Martin fin dai primi test invernali in Malesia, il rapporto tra lo spagnolo e Aprilia non sono mai decollati. Il ritorno a Brno può rappresentare il primo passo nella costruzione di una nuova relazione con la squadra che ponga le basi per un 2026 di riscatto: ''Sono davvero felice di essere di nuovo qui. Sono stati sei o sette mesi davvero difficili, ho sofferto molto e ho avuto molti infortuni, ma finalmente sono felice di essere qui e di essere tornato in MotoGP. E sono felice di annunciare che continuerò con Aprilia anche nel 2026''.

Aprilia All Stars 2025: Jorge Martin

Parlando del rapporto con Aprilia, Martin ha assicurato di essere pronto a mettere tutto il suo impegno per far funzionare le cose, usando anche una metafora romantica: ''Se sentono che devo fare qualcosa per migliorare il rapporto, lo farò; per me è molto importante avere una famiglia nel paddock. Lavorerò sodo per creare questa famiglia, così saremo pronti per quello che verrà. Puoi innamorarti, poi litigare, ma alla fine, se ti piace l'altra persona, lavorerai sodo per stare insieme e lottare per i tuoi obiettivi''.

Lo spagnolo ha poi ancora aggiutno: ''Nelle relazioni, è come sulle montagne russe. Certo, abbiamo avuto un duro scontro con Aprilia, ma ora è il momento di iniziare a costruire insieme perché entrambi vogliamo stare insieme in questo momento e vogliamo vincere in futuro, quindi questa è la cosa importante. È possibile tornare ad amarci, diciamo''. Infine, Martin, ha confermato quello che riportavano le indiscrezioni, ossia che c'erano stati dei contatti con altri team, Honda in primis: ''Honda era un'opzione, ma non era l'unica opzione, devo dire''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/07/2025