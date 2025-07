Aprilia: Bezzecchi e Savadori si preparano per il Sachsenring, Martin prosegue con i test

Aprilia Racing arriva al Sachsenring con grande fiducia dopo l’ottimo weekend di Assen, chiuso con due podi firmati da Marco Bezzecchi. Il pilota italiano, secondo nella gara lunga e terzo nella Sprint in Olanda, punta a confermarsi anche in Germania su un tracciato dove ha già brillato in Moto2 e Moto3. Al suo fianco, Lorenzo Savadori proseguirà il lavoro di sviluppo della RS-GP25 sfruttando il weekend per raccogliere dati cruciali. Prosegue invece il percorso di recupero di Jorge Martin, sceso in pista la scorsa settimana con un'Aprilia stradale e atteso a un importante test nella giornata di mercoledì. Il Sachsenring, con i suoi 3,670 km e le numerose curve a sinistra, rappresenta una sfida tecnica unica nel calendario MotoGP.

Bezzecchi: ''Al Sachsenring mi sono sempre divertito''

Sono due i podi conquistati al Sachsenring da Marco Bezzecchi, nel 2018 in Moto3 e nel 2021 in Moto2. La pista tedesca è apprezzata dal riminese: ''Sono molto contento di andare a correre al Sachsenring. È una pista particolare, ma che mi è sempre piaciuta e dove mi sono sempre divertito. Sarà molto interessante scoprirla con l'Aprilia. Veniamo da un buon momento, dobbiamo cercare di continuare a lavorare in questo modo e a migliorarci sempre.''

MotoGP 2025: Marco Bezzecchi (Aprilia)

Savadori: ''La RS-GP25 sta crescendo sempre di più''

Per Lorenzo Savadori quello di quest'anno sarà solo il secondo weekend al Sachsenring: ''Il Sachsenring è una pista che, rispetto al Mugello e ad Assen, conosco un po’ meno, ci ho corso solo una volta in MotoGP nel 2021. Non vedo l'ora di tornare a girare in Germania e di continuare a portare avanti lo sviluppo della RS-GP25 che sta crescendo sempre di più''.

MotoGP 2025: Lorenzo Savadori (Aprilia)

Martin: ''Manca ancora un po' al mio ritorno''

Questa è una settimana importante per Jorge Martin che mercoledì scenderà in pista a Misano con la RS-GP25 per la prima volta dopo il grave infortunio patito nel GP Qatar. Lo spagnolo ha rotto il ghiaccio la scorsa settimana, scendendo in pista sul Circuit de Catalunya a Barcellona in sella a un'Aprilia RSV4 e raccontando le sue sensazioni in un video pubblicato su YouTube.

La RSV4 è stata preparata in modo da avvicinarla nelle caratteristiche alla RS-GP25, pur rimanendo meno impegnativa fisicamente da guidare. Martin nel video ha raccontato le sue sensazioni: ''Nella prima uscita ho fatto otto o nove giri, ma la sensazione è che ne abbia percorsi molti di più. La schiena mi dà un po' di fastidio, ma sono quattro mesi che non salgo su una moto, si tratta di mettere tutto a posto. Con 12 costole rotte deve essere scomodo, è normale. Ma mi sento bene, la velocità è più o meno quella, quindi proseguiamo un po' alla volta e torniamo in pista, manca ancora un po'''.

