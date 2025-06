MotoGP Olanda 2025. Marc Marquez trionfa ancora! Bezzecchi e Bagnaia sul podio

Marc Marquez si aggiudica Gran Premio dei Paesi Bassi, su una pista dove aveva già trionfato solo nel 2014 e nel 2018, trovando il guizzo su Bagnaia nei primi giri e rendendosi insuperabile per Bezzecchi nella restante ventina. Una delle migliori vittorie di Marquez quest'anno, pressato con continuità dal generosissimo Bez, che ha pagato la differenza tecnica delle due moto (ma anche di guida di Marc) nel quarto settore. L'italiano ci ha provato in ogni modo, ma Marc gli è sempre scappato via nelle ultime curve, rendendo inconsistenti i tentativi di avvicinarsi del comunque ottimo italiano. Buona anche la gara di Francesco Bagnaia, che all'ormai consueto calo nei primi giri, contrappone una parte centrale di gara consistente, che lo ha portato a spuntarla con il pimpante Pedro Acosta (KTM), ma non sufficiente a battagliare con i due là davanti. Quinto posto per il buon Maverick Vinales, con l'altra KTM, davanti alle due Ducati gialle di Diggia e Morbidelli, che litigano tra loro (con responsabilità maggiore del secondo) e perdono il treno della top 5. Buon ottavo posto per Raul Fernandez davanti a Bastianini e a un deludente Quartararo, che non è riuscito a replicare in gara il ritmo delle qualifiche, finendo solo 10°. Tante le cadute di giornata, tra cui quella rovinosa di Alex Marquez. L'iberico - sempre secondo nella classifica del mondiale ma, ormai, lontanissimo dal fratello - era in lotta con Acosta quando un contatto fortuito ha portato alla pinzatura del suo freno e allo schianto sull'asfalto, dal quale rimedia la frattura scomposta del secondo metacarpo della mano destra. Una vera disdetta che potrebbe costargli qualche GP di stop e il sogno iridato.

LAST LAP ⌛



It looks like @marcmarquez93 has got this one covered, over 7 tenths clear of Bez #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/D9zxkTCWL8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 29, 2025

Bagnaia, l'avvio è giusto! Marquez e Bez lo inseguono!

Si spengono i semafori e le moto si avviano verso la vicina curva 1. Il primo a impostare l'arco di curva è Pecco Bagnaia, scattato meglio di tutti, davanti ad Alex e Marc Marquez, mentre Fabio Quartararo scivola in quarta posizione, risucchiato dall'onda Ducati, che però si infrange sullo scoglio francese con Morbidelli, toccato e scivolato in P7 dietro a Bezzecchi e Acosta. Nelle retrovie cadono Ogura e Oliveira (che riprende la via della corsa), mentre nel corso del primo giro Alex attacca Pecco che chiude. Hanno invece hanno successo Bez e Acosta su un Quatararo che appare già in crisi con la sua Yamaha. Marc Marquez supera il fratello nel corso del secondo giro e subito si mette in caccia della prima posizione di Bagnaia. Frattanto, anche Morbidelli torna su Quartararo e lo supera, spingendolo in settima piazza tra le grinfie di Aldeguer, Vinales e Di Giannantonio. Finisce il secondo giro e Alex Marquez viene beffato anche da Marco Bezzecchi, bravo a sorprenderlo e a mettersi in terza piazza dietro alle due Ducati rosse.

Marc Marquez va in testa, Alex si tocca con Acosta e cade!

Nel corso del quarto giro Pedro Acosta si iscrive alla lotta per il podio, passa Alex Marquez e si mette inscia a Bezzecchi, con i primi tre che fanno il giro veloce della gara. Al quartetto restano agganciato Alex Marquez e Franco Morbidelli, mentre nell retrovie cade Lorenzo Savadori, ed è un peccato perché il suo weekend era stato sin qui molto positivo. Cambia la vetta della corsa alla fine del giro 5, con Marquez che beffa Bagnaia e transita per primo sul traguardo, ma Bagnaia non ci sta e si rimette in scia a Marc cercando di ripassarlo subito. Dietro di loro si toccano Acosta e Alex Marquez con il secondo che ha la peggio e sbatte sull'asfalto, dando l'addio alla gara. I primi quattro sono francobollati tra loro con Marquez, Bagnaia, Bezzecchi e Acosta raccolti in pochissimi metri, con Morbidelli poco lontano. Dietro arriva l'ennesima caduta, con un contatto tra Aldeguer e Mir che mette fuori gioco entrambi. I quattro procedono all'unisono e diventano cinque con l'arrivo di Morbidelli, mentre ora quello poco lontano è Vinales, che vede la top 5. Fernanedz, Bastianini, Miller e Binder chiudono la top ten dopo 8 giri.

One further look at the crash as no further action is confirmed 👀✅#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/oM2w7DIaHR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 29, 2025

Bezzecchi e Acosta, sorpassi in fotocopia su Bagnaia

Neanche il tempo di iniziare il nono giro e Marco Bezzecchi passa Bagnaia alla S, nello stesso punto in cui Pecco aveva subito il sorpasso da Marquez. Ora sarà doppia lotta italo spagnola, con Marquez-Bezzecchi e Bagnaia-Acosta. Al giro seguente Bagnaia subisce nello stesso identico modo il sorpasso di Acosta, tre sorpassi fotocopia subiti dall'italiano che scivola in quarta posizione e deve difendersi ora da Morbidelli. Bezzecchi, intanto, fa il giro veloce e prova a farsi sentire da Marc Marquez. I due hanno 7 decimi di margine sul gruppetto composto da Acosta, Bagnaia, Morbidelli e Vinales, ormai sopraggiunto anch'egli. Le posizioni restano invariate per qualche giro, con distacchi brevi e a elastico tra i primi sei. Acosta torna negli scarichi del Bez che si avvicina a Marquez e si allontana più volte. In questa fase di stasi centrale nella gara, si avvicina a primi sei anche Di Giannantonio, che vede Vinales sempre più vicino.

Pecco ci riprova, davanti restano in quattro!

Metà gara in archivio e Bagnaia si riavvicina ad Acosta, riuscendo a riprendersi la terza posizione. Frattanto calano le gomme di Morbidelli che si allontana da primi quattro, il primo ad approfittarne è Vinales che supera l'italo-brasiliano elo lascia nelle grinfie del compagno Di Giannantonio. Ora davanti c'è una doppia-coppia di piloti mentre 2''5 più in là c'è un terzetto. Bagnaia fa il giro veloce in gara ma gli altri tre nel quartetto con lui non sono da meno. E ci sono ancora 10 giri sul menù. Bagnaia fa un altro giro veloce al termine del 16° passaggio, ma i tempi sono tutti simili e il quartetto non si scompone nell'ordine dei suoi vagoni: Marquez, Bezzecchi, Bagnaia e Acosta procedono insieme. Alla fine del giro 19 si danneggiano tra loro le dueVR46 con Morbidelli che chiude Diggia e taglia la chicane e dovrà restituire la posizione al compagno. Inizia il 20° giro e Marquez prosegue inattaccabile da Bezzecchi, con Bagnaia e Acosta che tendono a staccarsi nuovamente.

Italians on the move 🆙@PeccoBagnaia retakes 3rd as Bezzecchi responds to @marcmarquez93 with the fastest lap ✊#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/hHQbcwEvMv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 29, 2025

Marquez dipinge un capolavoro! Bez e Bagnaia sul podio!

A cinque giri dal termine Bezzecchi è sempre vicinissimo a Marquez, Bagnaia sembra tornare sotto mentre Acosta inizia a staccarsi di qualche metro, i tre che saliranno sul podio sembrano decisi. Acosta e Vinales inseguono, mentre Morbidelli si prende un long lap penalty per non aver fatto passare il compagno con Diggia che si prende la sesta piazza prima ancora che la penalità venga scontata. Al giro 22 Bez si riavvicina a Marquez ma non riesce a trovare dove attaccare Marquez, che firma il proprio giro più veloce a 4 giri dal termine, mentre il divario con Bagnaia sale a 1'' circa, e quello tra Pecco e Acosta a 1''7. Tra Marquez e Bagnaia ballano sempre tra i 2 e i 4 decimi, ma Marco non trovadove superare Marc, che quando si avvicina fale spalle ancor più larghe. Il fatto è che Marquez guadagna nelle ultime tre curve, ed è fenomenale a dipingere proprio il miglior punto di sorpasso della pista, rendendosi insuperabile. Nel corso del penultimo giro Marquez abbassa ancora il suo ritmo e lo chiude con 7 decimi sul pilotadell'Aprilia. A questo punto c'è poco da fare: finisce così! Marc Marquez trionfa, ancora, toccando quota 94 vittorie in carriera (il sesto successo di quest'anno), davanti all'ottimo Bezzecchi e al finalmente buono Bagnaia. Acosta, generosissimo, è quarto, davanti al compagno di KTM Vinales, poi Di Giannantonio e Morbidelli. Chiudono la top ten Fernandez, Bastianini e Quartararo, autore di una gara nelle retrovie dopo la pole. Prendono punti anche Binder, Zarco, Rins, Miller e, per la prima volta quest'anno, Chantra, che chiude davanti ad Aleix Espargaro.

2 tenths ⏱️👀



Are we about to witness a @marcmarquez93 🆚 Bez battle for victory?#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/CFOWM5I93g — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 29, 2025

Griglia di partenza MotoGP Olanda 2025

Risultati Gran Premio MotoGP Olanda 2025

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/06/2025