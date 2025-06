MotoGP Olanda 2025. Marquez forza 9 nelle Sprint! Bagnaia solo 5°

Nelle qualifiche del Gran Premio dei Paesi Bassi sul circuito di Assen, il migliore di tutti è Fabio Quartararo, che lontano dai riflettori chiude un giro velocisimo in 1:30.651 e beffa Francesco Bagnaia di appena 26 millesimi, privandolo della gioia della prima pole stagionale. Per il francese della Yamaha, invece, si tratta della quarta pole position del 2025 su una pista che da sempre gli viene bene! Deve comunque essere soddisfatto Pecco, in primis perché Marc Marquez, oggi solo quarto dietro al fratello Alex, ha scelto di battezzare la sua scia nel primo run, come faceva lo scorso anno, considerandolo dunque come uno dei più veloci. E poi perché, per una volta, è sembrato essere padrone della sua moto più che altrove, sensazione che però deve trovare conferma in gara. In seconda fila, alle spalle del laeder della classifica, ci sono gli itailani Marco Bezzecchi (Aprilia) e Franco Morbidelli (Ducati), mentre in terza fila le ultime due Ducati rimaste, quelle di Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio, con la compagnia della KTM di Pedro Acosta. Quarta fila per Maverick Vinales (KTM), Raul Fernandez (Aprilia) e Johann Zarco (Honda). Dalla Q1 erano saliti gli iberici Fernandez e Aldeguer, che spingono fuori per appena 4 centesimi la Honda del connazionale Joan Mir. Il campione del mondo 2020 scatterà in quinta fila insieme a Jack Miller (Yamaha) e al sorprendente Lorenzo Savadori, 15° con l'Aprilia. Sesta fila per le due KTM di Brad Binder ed Enea Bastianini e per la Yamaha di Miguel Oliveira, mentre in settima prendono posto Alex Rins (Yamaha), Ai Ogura (Aprilia, caduto nel primo run) e la wild card Aleix Espargaro (Honda). Ultima fila in solitaria, come quasi sempre, per Somkiat Chantra (Honda).

Absolutely nailed that last sector ✅💯



Fabio Quartararo back on top 📈#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/koWobz1wJ8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2025

Marquez, nona vittoria su dieci nelle Sprint! Bagnaia solo quinto

Il buongiorno del mattino è un proverbio ma non una legge, e la Sprint regala tutta un'altra musica rispetto a quella che Bagnaia si era prefigurato dopo le qualifiche. Complice una partenza perfettibile, Pecco viene risucchiato da Marc Marquez, autore invece di un abbrivio perfetto, e poi via via da Alex Marquez, Bezzecchie Di Giannantonio. Quattro sorpassi subito e zero fatti per un Pecco che non trova ancora il modo di uscire dal tunnel. A vincere è Marc Marquez, che dopo aver passato Quartararo, si difende per una decina di giri dal fratello Alex e non gli fa trovare mai un pertugio. Finisce con i due Marquez davanti a un generoso Bezzecchi e a un buon Di Giannantonio, che sfrutta la caduta di Quartararo a 4 giri dal termine per salire in P4, dopo aver passato qualche giro prima Bagnaia, alla fine quinto. Sesto posto per l'ottimo Vinales, sempre vicino ai primissimi, poi a punti terminano Aldeguer, Morbidelli e Acosta (penalizzato a fine gara per un long lap penalty che non ha fatto tempo a completare, ricevendo la penalità a pochi secondi dalla bandiera a scaccchi. Fuori dai punti Binder, Zarco, Oliveira, Bastianini, Miller, Rins, Savadori, Ogura, Espargaro e Chantra, mentre erano caduti nelle primissime fasi Fernandez e Mir. In classifica Marc allunga altri tre punti su Alex Marquez, salendo a +43.

La gara. La legge dei Marquez. Bravi Bez e Diggia!

Al via Bagnaia scatta male e si fa beffare da Marc Marquez, che mette subito pressione a Quartararo. Nel corso del primo giro, poi, Pecco viene sorpreso sia da Alex Marque sia da Bezzecchi, scivolando in quinta posizione, menre al termine del primo passaggio entrambi i Marquez passano la Yamaha del poleman e si mettono nelle posizioni che quest'anno hanno occupato maggiormente nelle sprint: primo e secondo. Al terzo posto sale Bezzecchi che passa Quartararo alla fine del terzo giro, mentre Bagnaia non riesce a sopravanzare il francese e perde il trenino dei primi tre, e dovendo badare a un Diggia in risalita, seguito da Vinales e Acosta. La lotta per la prima posizione si accende al giro 5, con Alex che pressa Marc da vicino ma senza fortuna. Diggia incrocia le traiettoria con quella di Bagnaia e per un attimo lo sorpassa, ma il sorpasso vero arriva a fine giro, con Di Giannantonio che sale in quinta piazza. I primi sette sono contenuti in appena 2 secondi e tutto può ancora capitare. La situazione si cristallizza per qualche giro, ma i primi dieci, tutti tranne Bagnaia, hanno il track limits warning quando mancano 4 giri al termine. Proprio al quart'ultimo giro Quartararo scivola in curva 10 e abbandona il trenino buono, mentre Alex Marquez non trova un pertugio per attaccare il fratello, e da dietro Bezzecchi non è lontano. Si staccano un po' Diggia, Bagnaia e Vinales invece, mentre in zona punti ci sono Aldeguer (che però si prende un long lap penalty), Acosta e Morbidelli. Comincia l'ultimo giro e tutto resta invariato. Marc e Alex Marquez prolungano la loro legge nelle sprint, e sul podio sale Bezzecchi davanti a Diggia e Bagnaia. A punti finiscono anche Vinales, Aldeguer, Morbidelli e Acosta (anch'esso penalizzato per troppi track limits).

Risultati Qualifiche MotoGP Olanda 2025

Griglia di partenza MotoGP Olanda 2025

Risultati Gara Sprint MotoGP Olanda 2025

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/06/2025