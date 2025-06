MotoGP Olanda 2025, le pagelle di Assen

Le pagelle del Gran Premio d'Olanda al TT Assen: Marc Marquez sempre perfetto; bella gara per Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia e Pedro Acosta. Fabio Quartararo fa il gambero, Morbido che combini? Sfortunati Alex Marquez e Joan Mir e Ai Ogura. Di seguito tutti i voti della prova olandese del mondiale.

MARC MARQUEZ - VOTO 10 - Perfetto, ancora una volta. Balza in testa con aggressività nei primi giri e poi difende senza rischi per tutta la gara su Bez. Aspettiamo che qualcuno lo impegni per elargire la lode.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 9 - Abbiamo atteso per tutta la gara che provasse ad attaccare Marquez ma non ce l'ha fatta. Però è stato implacabile con gli altri (Bagnaia, Marquez, Quartararo) e consistente sempre.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 8 - Forse la miglior gara dell'anno (escludendo la vittoria di Austin). Peccato quella fase iniziale blanda in cui prende tre sorpassi nello stesso punto. Poi bravo a tornare sul podio.

PEDRO ACOSTA - VOTO 8 - Su una moto molto complicata riesce a tenere testa ai migliori per quasi tutta la gara, poi cala la gomma e deve arrendersi a Bagnaia, ma sta tornando a mostrare quel brio che ci si attende.

MAVERICK VINALES - VOTO 7 - Gara consistente per Maverick, però non ha il ritmo del collega e connazonale più giovane. Comunque un risultato che fa morale, arriverà anche la sua gara, ne siamo certi.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 6,5 - Un passo indietro rispetto all'ultima uscita. Non una brutta gara ma la partenza difficoltosa gli complica la giornata. Poi torna sul compagno e lo costringe all'errore.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 5 - Una prima parte di gara buona viene vanificata dall'episodio con il compagno di team: taglia la chicane per difendersi ma poi non gli rende la posizione e si becca un LLP.

FABIO QUARTARARO - VOTO 6 - Se parti in pole e finisci decimo non dovresti prendere la sufficienza, ma lui è comunque il migliore su Yamaha e se fa una gara a gambero è più colpa del mezzo tecnico che suo.

ALEX MARQUEZ - VOTO 6 - Non sembrava la sua giornata, però era ancora in lotta coi primi quando, nel tentativo di rendere il sorpasso ad Acosta, si avvicina troppo e il suo freno tocca la KTM. Caduta inevitabile.

I voti degli altri

RAUL FERNANDEZ - VOTO 7 - Continuano i passi avanti dell'iberico, alla fine arriva pure vicino alla P7.

ENEA BASTIANINI - VOTO 6,5 - Passo avanti anche per la Bestia, che doma un sestetto agguerrito.

BRAD BINDER - VOTO 6 - Oggi è la peggiore KTM ma non fa una garaccia. ''Not bad, not terrible''.

JOHANN ZARCO - VOTO 6 - Lui è invece il migliore su Honda, ma senza strabiliare come altrove.

ALEX RINS - VOTO 5,5 - L'inizio del weekend sembrava essere più promettente, poi si è un po' perso.

JACK MILLER - VOTO 5,5 - Arrivato a un decimo da Rins, weekend un po' opaco per l'australiano.

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 5,5 - Primo punticino della carriera in MotoGP. Unica nota positiva

ALEIX ESPARGARO - VOTO 5 - Ok, è un tester, ma fino a ieri battagliava davanti. Ultimo e staccato.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO SV - Toccato da una KTM al via, finisce largo e centra in pieno Ogura.

AI OGURA - VOTO SV - Incolpevolmente centrato da Oliveira (a sua volta toccato da una KTM)

LORENZO SAVADORI - VOTO 4 - Peccato la caduta, era stato un gran bel weekend per lui fino a oggi.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 4 - Sbaglia, cade e viene centrato in pieno da Mir a cui rovina la gara.

JOAN MIR - VOTO SV - Stava facendo una discreta gara, ma ha avuto la sfortuna di incrociare Aldeguer

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/06/2025