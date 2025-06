MotoGP Olanda 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Neanche il tempo di digerire la spettacolare gara del Mugello che il circo a due ruote dela MotoGP è già pronto per il suo decimo round stagionale, il Gran Premio d'Olanda sul circuito di Assen. Marc Marquez, dominatore quasi incontrastato della stagione, ha infilato al Mugello l'ottava vittoria sprint e la quinta domenicale, e vede come unico rivale per il titolo il fratello Alex Marquez, staccato di 40 punti in classifica. Pecco Bagnaia, solo quarto tra le colline spesso amiche del Mugello, è invece staccatissimo a 110 punti e sta già pensando a come dare un senso all sua parte restante di stagione. Un modo sarebbe ben figurare ad Asse, un'altra delle ''sue'' piste, ma senza il giusto feeling con la GP25 sarà complicato. E allora spazio ad altri protagonisti e candidati al podio, da Franco Morbidelli a Fabio Di Giannantonio (terzo al Mugello), da Marco Bezzecchi a Maverick Vinales, da Pedro Acosta a Fabio Quartararo. Di seguito trovate tutte le informazioni utili per non perdere nulla del prossimo esaltante weekend a due ruote!

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 27 giugno

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 28 giugno

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 29 giugno

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 28 giugno

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 29 giugno

Gara Moto3: 13.05 (differita)

Gara Moto2: 14.20 (differita)

Gara MotoGP: 16.05 (differita)

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il TT Circuit Assen da 4,542 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 2, ciò perché solo 2 delle 10 frenate sono della categoria Hard, a fronte di 3 Medium e 5 Light. In un giro i piloti si affidano ai freni per 26 secondi e mezzo con un carico complessivo sulla leva del freno di quasi 33 kg.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del TT Circuit Assen per l’impianto frenante è la prima dopo il traguardo: le MotoGP passano da 292 km/h a 116 km/h in 3,7 secondi in cui percorrono 201 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 4,9 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca i 10,5 bar e la temperatura dei dischi in carbonio sfiora i 680 °C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 27 giugno: per lo più nuvoloso; temperatura 15°-22°; precipitazioni 25%; umidità 59%

Sabato 28 giugno: per lo più nuvoloso; temperatura 16°-24°; precipitazioni 20%; umidità 65%

Domenica 29 giugno: parzialmente nuvoloso; temperatura 14°-26°; precipitazioni 25%; umidità 61%

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/06/2025