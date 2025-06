MotoGP Italia 2025. Marc Marquez si conferma imbattibile, Diggia beffa Bagnaia per la P3

Il Gran Premio d'Italia della classe MotoGP non è quello del riscatto di Francesco Bagnaia, che ci prova in tutti i modi a non abdicare dopo tre trionfi consecutivi al Mugello, ma è costretto a farlo, nonostante abbia lottato come un leone. Alla fine non vede neanche il podio Pecco, che dopo aver lottato a lungo con i Marquez, viene beffato anche da Fabio Di Giannantonio, che con gomme più fresche ha anche sfiorato la P2, tenuta con le unghie e con i denti contro gli assalti di Bagnaia e Diggia da un Alex Marquez come sempre coriaceo. A vincere, il suo trionfo numero ''93'' - come il numero che porta sulla carena da un carriera - è Marc Marquez, che dopo aver lottato in maniera furibonda per cinque giri con il fratello e con il compagno di team, riesce a mettersi al comando e ad andarsene quel poco che basta per cogliere il secondo successo in carriera tra le colline toscane. Marquez-Marquez-Di Giannantonio, dunque, con Bagnaia che chiude - suo malgrado - il poker di Ducati. Quinta l'Aprilia con un ottimo Bezzecchi, poi ancora la Ducati con un Morbidelli penalizzato (giustamente) per aver steso Maverick Vinales. Chiudono la top ten l'ottimo Raul Fernandez su Aprilia, le due KTM di Acosta e Binder, autori di un bel duello fratricida fino alla linae del traguardo, e l'altra Aprilia di Ai Ogura. A punti anche Mir, Aldeguer, Oliveira, Quartararo (che paga la spalla infortunata) e Rins. In classificaMarc ha ora 40 punti di margine sul fratello Alex, mentre per Bagnaia il titolo è utopico, visti gli oltre 100 punti che lo separano dalla vetta.

Pronti, partenza... show!! Che lotta Bagnaia e Marquez

Allo spegnimento dei semafori scatta benissimo Pecco Bagnaia che nonostante sia secondo alla staccata della San Donato riesce a incrociare bene e beffare Marquez nell1-2 della Luco-Poggio Secco. I due alfieri del team Lenovo Ducati, oggi con una splendida livrea bordeaux ispirata al rinasciento, si mettono davanti ad Alex Marquez e a un ottimo Franco Morbidelli, che è risalito fino alla quarta piazza davanti a Vinales, Quartararo, Acosta e Di Giannantonio. Nono Bezzecchi. Cade subito, invece, Enea Bastianini, primo ritirato della gara. Al termine del primo giro Marquez prende la scia a Pecco e poi lo riesce a tenere dietro in staccata alla San Donato, riprendendosi la prima posizione, ma rispetto a ieri Bgnaia sembra più vicino. I due percorrono un giro tutti attacacti, poi Pecco attacca di nuovo e passa di nuovo, ma Marquez gliela rida sù e i due si toccano. Ne esce peggio Pecco che per non cadere è costretto a rialzarsi e a far passare anche Alex Marquez!

Marquez-Bagnaia, lotta stellare! Ne approfitta Alex!

Ma la lotta non finisce qui! Pecco prende la scia a entrambi i Marquez al termine del giro tre e ne passa uno alla San Donato e l'altro, di nuovo, alla Luco-Poggio Secco! Torna davanti Bagnaia che non ci sta a farsi battere sulla pista di casa, ma i tre vanno via incollati, con Morbideli e Vinales non distanti, tutt'altro. Nel frattempo risalgono Acosta, Diggia e Bezzecchi, tutti che passano Quartararo, sceso in nona posizione. Comincia il quinto giro e Marquez sfrutta nuovamente la scia per riportarsi davanti a Pecco, ma va lungo e Bagnaia si reinserisce all'interno e torna in prima posizione. Sembra una gara della Moto3! E così anche all'inizio del esto giro, con stavolta Alex Marquez che approfitta di un piccolo svarione di Pecco per beffarlo alla San Lorenzo! Alex, Bagnaia, Marc e mancano ancora 17 giri al termine! Il più giovane dei Marquez sembra avere un buon passo e prende qualche metro sulla coppia dei ''bruni''. Comincia il settimo giro e stavolta è Marc Marquez a passare Pecco e rimettersi alle spalle del fratello. Dal settimo giro coinciano un po' a rifiatare i tre davanti permettendo il rientro di Morbidelli,Vinales e Di Giannantonio, che nel frattempo, con Bezzecchi, hanno passato Acosta.

Marquez torna primo. Morbido, che combini?

All'inizio del nono giro Marc Marquez sfrutta la scia per prendere suo fratello Alex e tornare in testa alla gara. I due Marquez hanno un po' di margine su Bagnaia, mentre dietro cade Maverick Vinales! Arrabbiatissimo con Morbidelli, che era stato superato e che poi, per inserirsi all'interno, lo tocca facendolo cadere. Del fattaccio ne approfitta Di Giannantonio che risale in quarta posizione guadagnando due posi in un colpo solo! Ne approfitta anche Bezzecchi che diventa sesto, davanti ad Acosta, Fernandez, Quartararo e Binder. All'inizio del decimo giro Marc Marquez sembra prendere un po' di margine su Alex, che ha comunque sempre nello scarico Bagnaia. Poco più staccate le due Ducati VR46 di Diggia e Morbidelli (che deve però fare un long lap penalty. Lo fa e lo sbaglia, quindi deve rifarlo), Bezzecchi ringrazia e sale in quinta posizione. Mentre Marc Marquez allunga su Alex tra 11° e 12° giro, Pecco sembra riavvicinare Alex, mentre Morbidelli riesce a fare il suo long lap e rientra settimo dietro a Raul Fernandez e davanti a Pedro Acosta. Si ritira nel frattempo Jack Miller per un problema tecnico.

Marquez se ne va, Bagnaia ci prova, ma occhio a Diggia!

All'inizio del 14° giro Pecco si avvicina molto ad Alex Marquez ma non riesce a trovare il varco per passarlo, mentre dietro di lui sta rimontando fortissimo Fabio Di Giannantonio. Morbidelli, frattanto, è riuscito a passare Raul Fernandez e a riportarsi in sesta posizione, ma è staccato ormai dai primi cinque. Davanti Marc Marquez porta a oltre un secondo il margine su Alex Marquez, che resta davanti a Bagnaia di 6-7 decimi. All'inizio del 16° giro il quartetto di testa procede nella stessa in quadratura ma ben sgranato, il più vicino a quello davanti è Diggia che vede Bagnaia sempre più vicino, ad appena 4 decimi ormai. La sensazione è che per il primo posto sia ormai difficile competere con Marc Marquez, ma che per i restanti due gradini del podio la battaglia sia aperta.

Trionfa Marquez, Diggia beffa Bagnaia ed è terzo!

Cinque giri al termine, e Marc Marquez vede il suo secondo successo in carriera al Mugello, con quasi 2'' di margine sul fratello, che ancora non ha un vantaggio definitivo su Bagnaia e Diggia, lì in agguato, a 6 dall'iberico e a 4 decimi tra loro. Nei giri successivi Alex Marquez se ne va sempre un po' più via e Diggia avvicina semper un po' più Pecco, senza però riuscire ad attaccarlo. A tre giri dalla fine sono 7 i decimi tra Alex e Pecco e 2 quelli tra quest'ultimo e Diggia. Marquez, invece, resta con 1''8 secondi di margine sul fratello, e ormai vede la vittoria. Pecco non molla, a 2 giri dalla fine ha poco più di mezzo secondo da Alex, che però è un martello. Ma Di Giannantonio sorprende Bagnaia alla Savelli e si prende la terza posizione, provando subito a dre un tirone sulvincitore delle ultime tre gare. E Diggia prova ad andare a prendere anche Alex Marquez. Sono 7 i decimi che lo separano dalla P2. Comincia l'ultimo giro, Marc Marquez è certo del trionfo, Alex ha un margine che sembra sufficiente per contenere Diggia, 6 decimi al primo intertempo, 4 al secondo, 3 al terzo e 1 sul traguardo: serviva un giro in più. Bagnaia, intanto si arrende. Finisce così. Vince Marc Marquez, con Alex che mantiene allo sprint la seconda piazza su Diggia e Bagnaia quarto. Bezzecchi e Morbidelli completano il quartetto italiano alle spalle dei due Marquez, poi Fernandez, Acosta, Binder e Ogura in top ten. A punti anche Mir, Aldeguer, Oliveira, Quartararo e Rins.

Griglia di partenza MotoGP Italia 2025

It will be elbows out veeeery soon with the #MotoGP grid looking like this ⚔️#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/mEMIIoQegJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 22, 2025

Risultati Gran Premio MotoGP Italia 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/06/2025