MotoGP Italia 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dalle aride distese di Aragón alle colline ondulate della Toscana: il Motomondiale approda in Toscana per l’attesissimo nono round stagionale, il Brembo Grand Prix of Italy sul circuito del Mugello. È uno degli appuntamenti più iconici della stagione, dove velocità, tecnica e passione si fondono in uno scenario unico. E dove, soprattutto, Ducati e Aprilia giocheranno in casa. La casa di Borgo Panigale, soprattutto, arriva al weekend con il vento in poppa: Marc Marquez comanda la classifica iridata e ha appena dominato ad Aragón, primo pilota dal 2015 a guidare tutte le sessioni di un weekend. Ma in Toscana la pressione sarà altissima. Occhi puntati soprattutto su Francesco Bagnaia, tre volte vincitore al Mugello ma in cerca di riscatto dopo alcune gare opache. Sarà lui a riaccendere la sfida interna con Marquez, che attualmente coinvolge solo suo fratello Alex? Il più giovane dei Marquez, in grande forma con il team Gresini, sarà sicuramente della partita, così come i ragazzi del team VR46, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, che sognano il primo alloro toscano in MotoGP. Gli altri avversari? Pedro Acosta, giovane rivelazione KTM, arriva carico dopo il quarto posto di Aragón, ma tra outsider e campioni in cerca di conferme, da Viñales a Quartararo, da Bezzecchi a Bastianini, passando per Binder, Rins e Mir, il Gran Premio d’Italia promette spettacolo puro. Mugello non è solo velocità: è tradizione, adrenalina, curve da brivido e un tifo che esplode ad ogni passaggio. E come spesso accade in questa terra, può sempre esserci un colpo di scena.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 20 giugno

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 21 giugno

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 22 giugno

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 21 giugno

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 22 giugno

Gara Moto3: 11.00 (diretta)

Gara Moto2: 12.15 (diretta)

Gara MotoGP: 14.00 (diretta)

IL METEO DEL GP

Venerdì 20 giugno: parzialmente nuvoloso; temperatura 18°-31°; precipitazioni 15%; umidità 47%

Sabato 21 giugno: parzialmente nuvoloso; temperatura 17°-29°; precipitazioni 0%; umidità 46%

Domenica 22 giugno: soleggiat; temperatura 17°-31°; precipitazioni 0%; umidità 40%

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/06/2025