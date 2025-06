MotoGP Italia 2025, le pagelle del Mugello

Le pagelle del Gran Premio d'Italia al Mugello: Marc Marquez sfata anche il mezzo tabù Mugello, Alex è sempre lì. Diggia fomenta, Bagnaia anche, ma poi si spegne. Bravo Bezzecchi, Morbidelli sprecone. Tutti i voti della corsa tricolore.

MARC MARQUEZ - VOTO 10 - Quest'anno non ce n'è per nessuno, anche sulle piste che in passato non gli erano mai venute bene, come il Mugello. Oggi lotta 8 giri poi se ne va, imprendibile per chiunque.

ALEX MARQUEZ - VOTO 9 - La GP24 sembra cucirsi al suo stile di guida come faceva lo scorso anno con quello di Bagnaia! Oggi lotta anche lui e si tiene la seconda posizione con caparbietà fino alla fine.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 8,5 - Un giro in più e sarebbe stato P2, ma la gara dura così. Deve migliorare in qualifica, ma oggi in gara è stato secondo solo a Marc Marquez come ritmo. Bravo Diggia!

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 7,5 - Ha lottato come un leone, ha chiesto tanto, troppo, tutto alla sua moto e alle gomme, che alla fine lo hanno abbandonato di schianto. Non deve smettere di lottare, oggi bravo.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 7 - Come Diggia, partisse più avanti sarebbe della partita sempre o quasi. Oggi magari contro le Ducati ci sarebbe stato poco da fare, ma lui la sua ''rimontina'' l'ha fatta anche stavolta.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 6 - Sufficiente e non di più, perché quell'entrata su Vinales e quel long-lap penalty sbagliato gli hanno rovinato possibilità di podio che avrebbe potuto avere, come Diggia insegna

MAVERICK VINALES - VOTO 8 - Peccato, aveva appena conquistato la quarta posizione quando è stato steso da Morbidelli e si è ritirato. Fino a quel momento stava facendo un garone, non lontano dal podio.

I voti degli altri

RAUL FERNANDEZ - VOTO 7 - Finalmente uno squillo da parte di Raul, dovrebbe essere sempre così.

PEDRO ACOSTA - VOTO 6,5 - Un secondo anno complicato, ma lui lotta, e alla fine oggi batte Binder.

BRAD BINDER - VOTO 6,5 - Beffato da Acosta nel finale, ma questo risultato è un passo avanti per lui.

AI OGURA - VOTO 6,5 - Rientra con una bella top 10 il giapponese, non male per un rookie convalescente.

JOAN MIR - VOTO 7 - La migliore delle Honda su una pista sulla quale le Honda proprio non andavano.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 5 - Il peggiore delle Ducati su una pista Ducati. Non male gli ultimi giri.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 6,5 - La migliore delle Yamaha, ha battuto allo sprint il collega Quartararo.

FABIO QUARTARARO - VOTO 6,5 - Gara a gambero anche oggi, la spalla fa molto male, deve rimettersi.

ALEX RINS - VOTO 6 - Un weekend con qualche segno di ripresa per Alex, anche se meglio ieri che oggi.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 6 - Sostituisce Marini e non fa errori. Fa bene quel che deve fare.

LORENZO SAVADORI - VOTO 6 - Un weekend migliore rispetto agli ultimi, alla fine una buona gara.

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 3 - Ultimo e staccatissimo, sbaglia pure al via (doppio long lap). Male.

JOHANN ZARCO - VOTO 4 - Pista difficile per la Honda, ma anche per lui. Cancellare e resettare.

JACK MILLER - VOTO 6 - Su una pista non Yamaha si ritira a metà gara per problemi tecnici.

ENEA BASTIANINI - VOTO 4 - Un weekend di casa da dimenticare, con la gara finita prima del 1° giro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/06/2025