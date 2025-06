MotoGP Italia 2025. Vinales beffa Bagnaia nel venerdì del Mugello

Il weekend del Gran Premio d'Italiatra le colline del Mugello si apre con un bel sole e il miglior tempo di Marco Bezzecchi nella sessione di prove libere del mattino. Il centauro italiano dell'Aprilia ha preceduto il centauro della KTM Pedro Acosta, ma in realtà i due hanno chiuso con lo stesso identico tempo: 1:46.199. Alle loro spalle un'altra KTM, quella di Brad Binder, con la prima Ducati quarta, quella di Marc Marquez staccato di circa un decimo. Ancora Ducati al quinto posto con un buon Fabio Di Giannantonio, poi la Yamaha di Fabio Quartararo e l'altra KTM di Maverick Vinales. Francesco Bagnaia, vincitore qui delle ultime tre gare e delle ultime due sprint, è solamente ottavo con iltempo di 1:46.651 ma senza cercare il time attack, concentrandosi sulle prove della nuova carena. Chiudono la top ten Alex Marquez (Ducati) e Johann Zarco (Honda). Tra i più attesi, qualche difficoltà per Franco Morbidelli, soprattutto in percorrenza di curva, fatto che lo pone dietro anche alle tre Yamaha di Jack Miller, Alex Rins e Miguel Oliveira. Dietro di lui il rientrante Ai Ogura sull'Aprilia, poi Enea Bastianini su KTM, in sedicesima piazza. Male anche Joan Mir, 20° con la Honda, dietro a Nakagami (che sostituisce l'infortunato Luca Marini), Fermin Aldeguer (ducati) e Raul Fernandez (Aprilia), e davanti ai soli Chantra e Savadori.

La rinascita di Bagnaia? Beffato solo da Vinales (e dalla benzina)

I conti si fanno al pomeriggio, e allora fa ben sperare Francesco Bagnaia, che aveva detto ieri ai microfoni di Sky Sport: ''Se anche qui dovessi non performare come mi aspetto, potrebbe essere un problema vero'', ed è autore di un ottimo secondo tempo nelle prequalifiche, beffato solamente da un supersonico Maverick Vinales, autore di un 1:44.634 distante un decimo abbondante dal record della pista (stabilito lo scorso anno da Jorge Martin). Pecco paga 110 millesimi, ottenuti nel suo primo tentativo nell'ultimo run, dopodiché un giro di cold down e poi... finisce la benzina alla Materassi, quando era passato con un casco rosso sulla fotocellula del primo intermedio. Poco male, Bagnaia entra in carrozza nella Q1, obiettivo minimo del weekend, mettendosi dietro di un gruzzoletto di millesimi (36 e 43), i fratelli Marc e Alex Marquez.

Quartararo, quinto posto pazzesco! Quattro italiani in Q2

Quinto posto per un commovente Fabio Quartararo, caduto alla Materassi a inizio sessione con la spalla sinistra che è sembrata uscire e tornare in sede. Nonostante il dolore e le borse del ghiaccio, El Diablo è tornato in sella girando con la sua Yamaha a soli 3 decimi dal tempo di Vinales, precedendo Marco Bezzecchi (Aprilia) e il compagno Alex Rins. Chiudono la top ten Pedro Acosta (KTM) e i due ragazzi di Valentino Rossi, ossia Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, staccati di 5 e 6 decimi dalla vetta, che portano a quattro (su sei presenti) i piloti italiani automaticamente qualificati alla Q2 di domani. Primi degli esclusi dalla Q2 di domani mattina: Miguel Oliveira (Yamaha), Enea Bastianini (KTM) e Jack Miller (Yamaha), mentre il peggiore su una Ducati è stato Fermin Aldeguer, 15° dietro anche a Raul Fernandez. Migliora di poco Joan Mir rispetto alla mattinata, solo 16°, dvanti a Zarco, Binder (caduto nel finale di sessione), Ogura, Nakagami, Savadori e Chantra.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Italia 2025

Risultati Prequalifiche MotoGP Italia 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/06/2025