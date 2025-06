MotoGP Italia 2025. Marquez sbaglia al via ma domina comunque la sprint del Mugello

Il sabato del Gran Premio d'Italia si apre con una sessione di qualifiche tiratissima che riscrive la storia del Mugello e, in parte, la storia della MotoGP. Marc Marquez ottiene la sua 100° pole position in carriera nel motomondiale, stabilendo anche il nuovo record della pista italiana con il tempo di 1:44.169, avvicinando di molto la barriera dei 104'', impensabile fino a pochi anni fa. Ma sono ben tre i piloti ad andare sotto al vecchio record della pista (1:44.503, stabilito da Jorge Martin lo scorso anno): Francesco Bagnaia, Alex Marquez e Fabio Quartararo. Tripletta Ducati, dunque, in prima fila, con Pecco che può recriminare visto il piccolo errore fatto al Correntaio che gli ha precluso la possibilità di finire in pole position, ma può comunque essere soddisfatto di avere mentenuto con il Mugello il feeling di sempre, anche in questa difficile annata. Dietro alla Yamaha di Quartararo, infortunatosi ieri alla spalla ma fenomenale anche oggi in sella alla sua moto, si piazzano Maverick Vinales (KTM) e Franco Morbidelli (Ducati). Bene anche Fabio Di Giannantonio (Ducati), che si prende la settima piazza, aprendo una terza fila completata da Pedro Acosta (KTM) e Alex Rins (Yamaha). Quarta fila per Marco Bezzecchi e per i due piloti avanzati dalla Q1, ossia Raul Fernandez (Aprilia) e Fermin Aldeguer (Ducati). Fuori dalla Q2 per un nulla Jack Miller (Yamaha), che scatterà in quinta fila assieme a Johann Zarco (Honda) e Brad Binder (KTM), mentre Enea Bastianini (KTM) è solo 16°, davanti a Miguel Oliveira (Yamaha) e Joan Mir (Honda). In settima fila Takaaki Nakagami (Honda), il buon Lorenzo Savadori (Aprilia) e Ai Ogura (Aprilia), mentre da solo in ottava fila c'è Somkiat Chantra (Honda).

Al pomeriggio si interrompe, invece, la striscia di successi al Mugello per Pecco Bagnaia. Il pilota italiano, nonostante un eccellente abbrivio, cala alla distanza e si lascia presto passare da Alex e Marc Marquez, resistendo nel finale al ritorno di Maverick Vinales. Marc Marquez, dopo aver pasticciato al via con i comandi sul cruscotto, ci ha messo una curva a tornare dal 7°-8° alla quarta posizione, e due gri per ridiventare secondo, prima di beffare al giro 4 il fratello Alex e involarsi verso l'ottava affermazione ''sprint'' stagionale su nove gare. Tripletta Ducati, dunque, davanti alla KTM di Vinales e all'altra Ducati di Fabio Di Giannantonio, Seguono altri due italiani: Bezzecchi e Morbidelli, con Raul Fernandez (Aprilia) e Fermin Aldeguer (Ducati) che chiudono la zona punti. Gara da gambero per il convalescente Quartararo, che si lascia risucchiare giro dopo giro fino alla decima posizione finale, davanti a Bastianini, Ogura, Oliveira, Mir e Nakagami. Caduti nelle primissime fasi Binder e Zarco (incidente al via) e Acosta (scivolato alla Bucine al termine del primo giro).

La gara: Gambero Quartararo (infortunato)

Allo spegnimento dei semafori, scatta benissimo Pecco Bagnaia mentre si attarda Marquez con le regolazioni sul manubrio e parte in ritardo rispetto agli altri, ma già alla staccata della San Donato limita i danni curvando in quarta piazza, divenuta terza presto su Quartararo e alle spalle dl fratello Alex. Super partenza di Acosta che risale in sesta pazza dietro a Vinales e davanti alle Ducati gialle di Morbidelli e Diggia (che alla prima curva si tocca con Binder, il quale scivola e finisce rovinosamente su Zarco). Al termine del giro 1 cade Acosta alla Bucine mentre Alex e Marc Marquez sfruttano la scia di Pecco per riportarsi sui suoi scarichi e superarlo nelle prime curve. I due spagnoli prendono un po' di margine su Pecco, Quartararo e Vinales. Alla fine del terzo giro Marc sfrutta la scia e passa il fratello riprendendosi la prima posizione allo staccatone della San Donato, con Pecco staccato di circa un secondo sul secondo Marquez. Il giro dopo Bagnaia recupera 3 decimi sui due fuggitivi. Dietro all'italiano sale Vinales, che passa Quartararo mentre Pecco ricuce su Alex. Anche Diggia passa Quartararo, alla Casanova Savelli per la sesta piazza, mentre Bagnaia è ormai sullo scarico dell'iberico. All'inizio del settimo giro anche Morbidelli risucchia Quartararo. Davanti Marquez ha 6 decimi su Alex e 9 su Bagnaia. Giro 8: Bezzecchi sale in settima piazza, mentre davanti Marc Marquez guadagna un po' sul fratello, che non perde più su Bagnaia. Bez guadagna un altra posizione passando con l'Aprilia la Ducati di Morbidelli, in rettilineo (!), mentre Vinales risale forte e riprende un Bagnaia in crisi di gomme e temperature.

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/06/2025