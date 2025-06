MotoGP Olanda 2025. Quartararo il migliore, Bagnaia meglio di Marquez

Il weekend del Gran Premio dei Paesi Bassi sul circuito di Assen, ex Università del Motociclismo e oggi inversione molto ridotta rispetto al passato, si apre con il cielo coperto e temperature più basse rispetto alle ultime uscite, ma la costante Marc Marquez è comunque rimasta, almeno al mattino. L'iberico, in fuga nella classifica iridata con ben 40 punti di margine sul fratello Alex e con ormai 110 sul compagno di team Francesco Bagnaia, ha staccato il miglior tempo del mattino dopo una brutta caduta nelle prime fasi delle Prove libere 1.32.216 per lo spagnolo, che ha rifilato ben 3 decimi a Maverick Vinales (KTM) e Marco Bezzecchi (Aprilia), e circa quattro al compagno Bagnaia. Buono il quinto posto di Fabio Di Giannantonio (Ducati), davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) e Alex Marquez (Ducati), mentre chiudono la top ten Johann Zarco (Honda), Fermin Aldeguer (Ducati) e Alex Rins (Yamaha). In difficoltà al mattino sia Pedro Acosta (KTM) che Franco Morbidelli (Ducati), rispettivamente 11° e 13°), mentre è buona la prova di Lorenzo Savadori, 18° subito dietro a Enea Bastianini ma davanti a gente come Ai Ogura (Aprilia), Brad Binder (KTM) e Aleix Espargaro (Honda).

Far from ideal for @marcmarquez93 😱😱😱



A big whack for the Championship leader but glad to see he got back up 👍#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/hX6uoLvJtt — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 27, 2025

Super Quartararo, Bagnaia rischia la beffa nelle prequalifiche.

Al pomeriggio si fa sul serio e Quartararo ottiene un ottimo 1:31.156, un decimo meglio rispetto al tempo del più giovane dei Marquez e 2 su un Acosta in crescita. Quarto posto per Bezzecchi, mentre Bagnaia rischia tantissimo ma alla fine è quinto. Pecco è sfortunato quando, a meno di un quarto d'ora dalla fine esce una bandiera rossa provocata dalla rovinosa caduta di Savadori (ci torniamo a breve), proprio quando stava per passare sul traguardo con il miglior tempo e casco rosso nel terzo settore. Il piemontese ha poi deciso di rientrare per un solo tentativo, riuscendo a staccare con relativa facilità il tempo utile per la top ten, meglio di quello del collega Marc Marquez, caduto una seconda volta in curva 7 a 2 minuti dalla fine. Conseguenze al mento e ai... testicoli per l'iberico, che comunque è dolorante ma ben saldo in Q2, con il sesto tempo.

Ahi Marquez e Savadori, che dolore!

Detto di Marc Marquez, l'altra brutta caduta di giornata è stata quella di Lorenzo Savadori, sbalzato dalla sua Aprilia e rimasto pericolosamenet in traiettoria dopo l'highside. Fortunatamente il pilota italiano è stato soccorso prontamente e domani dovrebbe essere della partita. Molti i piloti a terra oggi, anche Aldeguer, Zarco e Ogura, quest'ultimo con la motocicletta in fiamme. Da questa insidiosa giornata escono premiati anche Di Giannantonio, Vinales, Morbidelli e il già citato Johann Zarco, tutti in top ten e direttamente qualificati alla Q2 di domani. Non ce l'hanno fatta, invece, Raul Fernandez (Aprilia), Aldeguer, Alex Rins (Yamaha), Miguel Oliveira (Yamaha) e Bastianini, tutti in top 15, così come Jack Miller (Yamaha), Joan Mir (Honda), Binder, Savadori, Ogura, Chantra ed Espargaro.

A HUGE one for Savadori at T8 😱



The session is halted again 🚩#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/BNIuYXwWlz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 27, 2025

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Olanda 2025

👏 @marcmarquez93 went from big crash to P1 finishing ahead of Maverick Viñales and Marco Bezzecchi#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/pMlXqqdRvG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 27, 2025

Risultati Prequalifiche MotoGP Olanda 2025

Four different manufacturers in the Top 5! 👀



Fabio Quartararo tops a dramatic Practice 🤯#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/vjW1LavwKq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 27, 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/06/2025