MotoGP Germania 2025, le pagelle del Sachsenring

Le pagelle del Gran Premio di Germania al TT Assen: Marc Marquez una spanna sopra gli altri. Bravi Alex Marquez e Bagnaia; Quartararo solido, fioccano i ''4'' per tutti quelli che sono caduti, a partire da Diggia e Bezzecchi.

MARC MARQUEZ - VOTO 10 - Il re del Sachsenring è tornato! 12° successo, 9° in MotoGP, vittoria mai in pericolo e weekend dominato. Il nono titolo sta diventando sempre di più una formalità, e non è poco.

ALEX MARQUEZ - VOTO 8 - La seconda piazza è un gentile omaggio dell'accoppiata Diggia-Bez, ma lui è sempre stato in quel gruppo lì e nel finale avrebbe potuto dire la sua, provando ad attaccare Bezzecchi.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 7 - L'ennesimo 3° posto non può soddisfare né lui né noi. Va detto però, che oggi scattava decimo e la sua gara è stata più che sufficiente, con un'ottima partenza e un buon ritmo.

FABIO QUARTARARO - VOTO 7 - Approfitta delle tante cadute, ma oggi è stato sicuramente più solido rispetto ad Assen, dov'è scivolato lontano giro dopo giro. Qui, invece, è stato più costante e la P4 è positiva.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 6,5 - Paga delle qualifiche negative, poi piano piano risale sorpasso dopo sorpasso, ma senza le tante cadute sarebbe stato ben più indietro, e lui può - e deve - fare di meglio.

LUCA MARINI - VOTO 8 - Rientrato dall'infortunio, Luca è salito in sella riprendendo subito il feeling e dando paga prima al suo compagno di team, poi a gente come Binder e Miller che, di solito, non vede.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 4 - Stava facendo un gara eccezionale, il primo dei terrestri dopo Marquez, ma inaugura una lunga serie di cadute in curva 1 e torna a casa con un pugno di sassi in mano.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 4 - Gara generosissima, dava l'idea di potersela giocare con la Ducati di Di Giannantonio negli ultimi giri per salire sul podio. E invece finisce a terra in curva 1 e può solo recriminare.

I voti degli altri

BRAD BINDER - VOTO 6 - Solita da gara ''not great not terrible'', un 7° posto figlio di assenze e cadute.

JACK MILLER - VOTO 6 - Come troppo spesso gli accade, cala nel finale, ma oggi lotta e va bene così.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5,5 - Dopo qualche passo avanti, oggi un piccolo ''steppettino'' indietro.

ALEX RINS - VOTO 4 - Lontanissimo e mai in partita, a più di 20'' da Quartararo. Deve cambiare qualcosa.

JOHANN ZARCO - VOTO 4 - Era sesto su pista asciutta, migliore delle Honda, ma getta tutto in cuva 1.

AI OGURA - VOTO 4 - Scivola e rovina la gara di Joan Mir in una fase in cui stava rimontando.

JOAN MIR - VOTO 6,5 - Stava facendo una bella gara, tirato giù da Ogura nella famigerata curva 1.

PEDRO ACOSTA - VOTO 4 - Solito inizio garibaldino, ma poi spreca tutto troppo presto e saluta tutti.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 4 - Cade al quarto giro su una pista dove poteva fare bene. Sprecone.

LORENZO SAVADORI - VOTO 3 - L'ultima gara da titolare lo vede cadere per ben due volte. Dispiace.

Somkiat Chantra, Enea Bastianini, Maverick Vinales e Franco Morbidelli non partecipano alla gara perché infortunati o non disponibili.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/07/2025