MotoGP Germania 2025. Marquez beffa Bezzecchi nella sprint del Sachsenring

Piove nel sabato del Gran Premio di Germania sulla pista del Sachsenring e dunque si riparte tutti da zero e a fare la voce grossa è il pià atteso di tutti, Marc Marquez, che si aggiudica la pole position rifilando distacchi siderali a quasi tutti i concorrenti. D'altra parte lo spagnolo ha semper mostrato di essere il migliore sul bagnato e il migliore nelle piste che curvano a sinistra, se si uniscono le due cose, ne esce una pole con il tempo di 1:27.811! Gli arriva a un soffio Johan Zarco, 151 millesimi, bravo a contendergli la leadership fino alla fine, mentre in prima fila con loro ci sarà un ottimo Marco Bezzecchi, lontano 4 decimi dalla prima posizione. Ducati, Honda e Aprilia in prima fila, dunque, e in quarta posizione si piazza Franco Morbidelli (Ducati), scivolato nel finale. L'alfiere del team VR46 avrà compagnia spagnola in seconda fila con Pedro Acosta (KTM) e Alex Marquez (Ducati), e i tre hanno incassato rispettivamente 8, 9 e 14 decimi dalla pole. Terza fila per Fabio Quartararo (Yamaha), Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Jack Miller (Yamaha, scivolato nelle fasi iniziali). E Francesco Bagnaia? Non ha mai trovato il feeling sul bagnato e si è classificato 11°, alle spalle della KTM di Brad Binder, e davanti solamente all'altra KTM di Maverick Vinales, autore di un brutto highside a inizio Q2 e costretto a recarsi in ospedale per controllare la spalla destra. Dalla Q1 erano saliti Zarco e Vinales, mentre in quinta fila si sono fermati Miguel Oliveira (Yamaha), Fermin Aldeguer (Ducati) e Luca Marini (Honda). Sesta fila per l'Aprilia di Raul Fernandez, la Honda di Joan Mir e la Yamaha di Alex Rins. Chiudono in settima fila le due Aprilia di Ai Ogura e Lorenzo Savadori, mentre non partecipano al weekend Somkiat Chantra (infortunato) ed Enea Bastianini (appendicite), oltre al solito Jorge Martin, che dovrebbe però rientrare in occasione del GP della Repubblica Ceca a Brno.

La legge di Marquez! Bezzecchi podio, Morbidelli: che volo...

Marc Marquez e il Sachsenring, prosegue l'idillio tra il pilota spagnolo e la pista tedesca. Ma non è stata una vittoria semplice per l'otto volte campione del mondo che ha sbagliato al via e si è ritrovato in quinta posizione a dover recuperare. Ma con pazienza ed esperienza, Marquez si è messo testa bassa e ha piegato, in sequenza, Di Giannantonio, Quartararo e poi, all'ultimo giro, un Bezzecchi eccellente, che ha comandato la gara dal primo al penultimo giro. Sul podio sale anche Fabio Quartararo, che resiste al ritorno di Di Giannantonio e conserva il podio. La pioggia favorisce alcuni otsider, e dunque a punti finiscono Miller, Binder, Zarco e Alex Marquez, mentre Acosta, nono, ha abbandonato la lotta per il podio dopo metà gara, andando lungo e ritrovandosi nelle retrovie. Gara da dimenticare per Pecco Bagnaia, che conserva il 10° posto al via scivolando poi in 12° posizione. Da segnalare la brutta caduta di Morbidelli, scaraventato nella ghiaia quando era secondo e stava cercando di tenere il ritmo di Bezzecchi. Marquez allunga ancora nella classifica iridata e porta ora il suo vantaggio sul fratello a ben 78 lunghezze, mentre Bagnaia resta terzo ma staccatissimo.

La gara. Marquez, sbaglia e rimonta. Bez: che cuore!

Si spengono i semafori e sull'asfalto ancorabagnato del Sachsenring a partire meglio di tutti è Marco Bezzecchi, seguito da Franco Morbidelli e un super Fabio Quartararo, da settimo a terzo! Sbaglia alla prima curva Marquez e scivola in quarta posizione, passato anche da Di Giannantonio. Bagnaia, invece, resta in decima piazza fino a che non viene passato da Binder e Aldeguer, retrocedendo in P12. Mentre il Bez prova laf uga, recupera fortissimo Acosta, che a suon di sorpassi si mette in P6 alle spalle di Marc Marquez e davanti ad Alex. Recupera anche Miller, mentre la scelta di Zarco di montare una medium lo fa retrocedere in P10. Al terzo giro cade rovinosamente Morbidelli, che era secondo ed è costretto al ritiro, con Quartararo e Diggia che salgono sul podio virtuale. Quest'ultimo, però, deve difendersi dall'enorme pressione di Marquez e Acosta, che lo superano entrambi al giro 5. Quartararo, intanto, è a 1''5 da Bezzecchi e comincia a infilare giri veloci, mentre Marquez e Acosta lo seguono a 1''7. Marc inizia a migliorare il suo ritmo, portandosi appresso Acosta e Diggia. Al giro 8 Marc è a soli 7 decimi da Quartararo, che paga 1''2 dal Bez. I tre sul podio via via si ricompattano, mentre Acosta, per seguire Marquez, fa un lungo e retrocede in 12° posizione, subito dietro a Bagnaia. Al nono giro Marquez riprende Quartararo e lo supera rapidamente, mettendosi in caccia di Bezzecchi: 1''4 da recuperare i 6 giri sembrano decisamente una Mission Possible per il numero 93. Alle sue spalle Quartararo deve difendersi dal ritorno di Diggia, mentre Miller e Binder precedono Alex Marquez e Zarco in top ten. Aldeguer è nono e per la decima posizione lottano Oliveira, Bagnaia e Acosta. Proprio Acosta movimenta il 10° giro tornando in P10 con un doppio sorpasso, mentre davanti Marquez si porta a 9 decimi dall'Aprilia al comando. A 3 giri dal termine sono solo 7 i decimi che Bezzecchi può difendere, lo stesso divario che separa Quartararo e Di Giannantonio. A due giri dal termine sonosolo 2 i decimi rimasti a Bez, che deve inventarsi un modo per difendersi alla waterfall. Al penultimo giro Bez allunga la staccata e si difende ma c'è ancora un giro. Marc lancia l'assalto in curva 1, le traiettorie si incrociano ma alla fine lo spagnolo ha la meglio. Bezzecchi non molla, ma curva dopo curva si allarga la forbice tra i due. Finisce così, con Marquez che vince la decima sprint dell'anno su 11! Bezzecchi e Quartararo completano il podio, poi a punti Diggia, Miller, Binder, Zarco, Alex Marquez e Acosta. Niente da fare per Bagnaia, solo 12°

Risultati Qualifiche MotoGP Germania 2025

A fierce battle for pole position in the rain ended with @marcmarquez93 ahead of @JohannZarco1 and Marco Bezzecchi 👏#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/eZEXa3v9mn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 12, 2025

Risultati Gara Sprint MotoGP Germania 2025

It went all a bit hectic at times but it was @marcmarquez93 who secured the #TissotSprint victory in front of Bezzecchi and Quartararo 👏#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/uUDDuVftFk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 12, 2025

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/07/2025