MotoGP Germania 2025. Che Diggia nel venerdì del Sachsenring: 3 decimi a Marquez!

La prima sessione del weekend del Gran Premio di Germania, sulla pista ''sinistrorsa'' del Sachsenring, è tutto appannaggio del più bravo a guidare sulle piste che girano in senso antiorario, e cioè Marc Marquez. Il pilota del Ducati Lenovo Team ha iniziato con il dominare le prove libere 1 del mattino, chiudendo con il tempo di 1:20.372, un decimo meglio della sorpresa Jack Miller (Yamaha) e tre decimi in meno rispetto a Marco Bezzecchi, che sta trovando sempre maggiore confidenza con la sua Aprilia. Quarto posto per la Honda di Johann Zarco a 5 decimi dall'iberico, e chiude la sfilata di marche diverse nei primi cinque posti la KTM di Maverick Vinales, staccato di sei decimi dal battistrada. Il secondo italiano della mattinata è stato Fabio Di Giannantonio, sesto e sui tempi di chi lo precede con la sua Ducati gialla, mentre la Honda di Joan Mir e la Yamaha di Fabio Quartararo sono le prime moto sopra l'1.21. Nono Francesco Bagnaia, autore di un discreto passo gara e che, a differenza della maggior parte dei piloti che lo precedono, non ha cambiato mai gomme cercando il feeling con un unico set per tutti e 45 i minuti di sessione. Chiude la top ten Miguel Oliveira (Yamaha), davanti a Binder, Aldeguer, Acosta, Alex Marquez (con l'arto infortunato ad Assen ben fasciato) e Raul Fernandez. Attardati Franco Morbidelli, solo 16° e Luca Marini, al rientro dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare ben tre gare. Non partecipano al weekend Somkiat Chantra (Honda, infortunato) ed Enea Bastianini (KTM), alle prese con una fastidiosa appendicite.

Super-Diggia! Ma Marc Marquez salta l'ultimo run

Al pomeriggio, invece, cambia il leader ma non la sostanza. Marc Marquez, preoccupato da un paio di scodate di troppo in sella alla sua Ducati, fa il miglior tempo e poi dedica gli ultimi minuti a provare assetti, lasciando gli altri ad azzuffarsi per un posto nei dieci. Tutti gli finiscono alle spalle, e quando mancano pochi secondi alla fine dal 1° al 10° sono raccolti poco più di 3 decimi. A rompere, anzi, distruggere questo equilibrio, arriva però come un fulmine la Ducati gialla di Fabio Di Giannantonio, che sfreccia sulla breve retta del Sachsenring con ben 390 millesimi di vantaggio sul tempo di Marc Marquez, e di 337 su Alex Marquez, che si era nel frattempo portato al comando. Diggia fissa in 1.19''071 il nuovo record del tracciato tedesco, già ritoccato da Marquez poco prima.

THE SPEED IS BACK 🔥@fabiodiggia49 goes THREE TENTHS FASTER and GOES TOP 🤯#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/FfQUVzybhf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 11, 2025

Bagnaia si salva, Aldeguer e Zarco: quante cadute!

Quarto posto per Quartararo, quinto per Acosta, che mettono Yamaha e KTM alle spalle delle tre Ducati. Morbidelli (sesto), Bezzecchi (settimo) e Bagnaia (nono), portano a quattro il numero di italiani in Q2, e con loro salgono Miller (ottavo) e Binder (decimo). Primo degli esclusi dalla Q2, condannato alle forche caudine della Q1, Maverick Vinales, che precede Zarco (caduto nel finale di sessione, ma anche in precedenza), le due Aprilia di Ogura e Fernandez e la Honda di un Mir che ci si aspettava più veloce. Male anche Aldeguer, staccato di 1''1 da Di Giannantonio e autore di due cadute quest'oggi. Chiudono la classifica Oliveira, Marini, Rins e Savadori.

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/07/2025