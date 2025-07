MotoGP Germania 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Il Motomondiale arriva al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, l’undicesimo round della stagione 2025, e gli occhi sono tutti puntati su Marc Marquez. Otto vittorie consecutive sulla pista tedesca dal 2013 al 2021 fanno del #93 il padrone incontrastato di questo tracciato unico: sette curve a sinistra consecutive, saliscendi rapidi, ritmo serrato e pochi momenti per respirare. Marquez ci arriva da leader del mondiale con 68 punti di vantaggio sul fratello Alex, ancora in forse dopo la caduta di Assen. Senza il rivale più diretto, il pilota Ducati Lenovo potrebbe ampliare il distacco e rafforzare ulteriormente la sua corsa verso il nono titolo. Ma attenzione anche a Bagnaia, vincitore qui lo scorso anno e in cerca di riscatto dopo un inizio stagione altalenante, e a Quartararo, veloce ma ancora a secco di risultati nonostante quattro pole nel 2025. Il francese spera che le curve strette e tecniche del Sachsenring possano finalmente premiarlo. Dietro, la lotta per il podio si fa serrata. Bezzecchi arriva galvanizzato dal secondo posto di Assen e vuole sfatare il tabù tedesco, dove non è mai salito sul podio in MotoGP, mentre Morbidelli e Di Giannantonio proseguiranno la lotta per il quarto posto nella classifica iridata. Pedro Acosta, invece, continua a sorprendere con la sua costanza: sette gare consecutive in top eight e una crescente consapevolezza nei duelli con i big. Viñales, in crescita con KTM, sogna il primo podio con la nuova moto, mentre Fernandez e Ogura cercano conferme in una stagione fatta di alti e bassi. In difficoltà le Yamaha, brillanti sul giro secco ma ancora in affanno sul passo gara: per Rins, Miller e Oliveira sarà cruciale qualificarsi bene, viste le difficoltà nel sorpassare su un tracciato così corto e tortuoso. Tutto pronto quindi per uno dei GP più imprevedibili del calendario, a metà stagione e con tante sfide aperte

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 11 luglio

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 12 luglio

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 13 luglio

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 12 luglio

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 13 luglio

Gara Moto3: 11.00 (diretta)

Gara Moto2: 12.15 (diretta)

Gara MotoGP: 14.00 (diretta)

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il Sachsenring da 3,671 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 3 perché i freni sono usati per 21 secondi e mezzo al giro. Solo 2 delle 8 frenate sono della categoria High, altrettante Medium e 4 Light.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del Sachsenring per l’impianto frenante è la prima dopo il traguardo: le MotoGP passano da 298 km/h a 70 km/h in 5,2 secondi in cui percorrono 243 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 5,4 kg. La decelerazione è di 1,4 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca gli 11,6 bar e la temperatura dei dischi in carbonio raggiunge i 640 °C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 11 luglio: leggera pioggia; temperatura 13°-21°; precipitazioni 55%; umidità 62%

Sabato 12 luglio: leggera pioggia; temperatura 13°-18°; precipitazioni 25%; umidità 71%

Domenica 13 luglio: leggera pioggia; temperatura 14°-21°; precipitazioni 40%; umidità 72%

