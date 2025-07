MotoGP Germania 2025. Marquez torna Sachsen-king! Bagnaia terzo

Marc Marquez trionfa nel Gran Premio di Germania per la 12° volta in carriera, considerando tutte le classi, un successo che nella classe regina gli mancava da quattro anni, toccando anche quota 69 vittorie in MotoGP! Salgono con lui sul podio Alex Marquez e Francesco Bagnaia, tutti su Ducati, bravi a non cadere in una gara che ha visto partire solo 18 piloti e arrivarne addirittura 10. Gli scalpi più ececllenti sono stati quelli di Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Marco Bezzecchi (Aprilia), 2° e 3° per lunghe fasi della gara ma entrambi scivolati in curva 1 subito dopo metà gara. E la stessa curva ha mietuto altre vittime, tra cui Zarco (era 6°), Ogura, Mir (steso dal giapponese) e Savadori. Ritirati nelle prime fasi anche Acosta e Oliveira, mentre al quarto posto ha chiuso Fabio Quartararo (Yamaha), che ha limitato la buona rimonta di Fermin Aldeguer (Ducati). Sesto l'ottimo Luca Marini su Honda, che rientrava dall'infortunio patito in Giappone qualche settimana fa e che nel finale ha avuto la meglio su Brad Binder (KTM) e Jack Miller (Yamaha). Chiudono la classifica Raul Fernandez (Aprilia) e Alex Rins (Yamaha). I tre del podio sono anche i primi tre della classifica iridata, che vede Marc Marquez sempre più primo, Alex Marquez sempre più secondo e Francesco Bagnaia sempre più terzo, nel giorno in cui il primo ha festeggiato i 200 GP in MotoGP e il secondo ne ha festeggiati 100!

Marquez parte bene, spettacolo alle sue spalle!

Oltre a Chantra e Bastianini, che non hanno partecipato al weekend, non sono sulla griglia neanche Vinales e Morbidelli, infortunatisi nel corso delle sessioni, nelle qualifiche lo spagnolo, nella sprint con una rovinosa caduta l'italiano. Non piove sul Sachsenring e allo spegnimento dei semafori Marc Marquez riesce a mantenere la prima posizione alla prima curva, e alle sue spalle si mettono Bezzecchi, Di Giannantonio e Alex Marquez, con Johann Zarco che perde qualche posizione. Scatta bene anche Bagnaia che sale dalla P10 alla settima, in scia ad Acosta. Nel corso del primo giro Diggia assaggia la seconda posizione ma Bezzecchi gli rende subito il sorpasso. All'inizio del secondo giro Acosta prova a beffare Zarco che si riprende subito la posizione, mentre abbandona la gara Savadori, caduto. Anche al terzo giro Diggia prova a passare l'Aprilia del Bez e stavolta si tiene la seconda piazza.

Acosta subito fuori, Bagnaia risale in top 5!

Questo sorpasso innesca una bella battaglia che dura 4 curve tra Bez, Marquez e Acosta, i quali rischiano il contatto e si mescolano per poi restare Bez-Marquez-Acosta. Nel corso del terzo giro Bagnaia supera Zarco e si mete in coda a questo terzetto. Il secondo pilota a salutare la gara è Oliveira, caduto nel corso del 4°giro. E pochi istanti dopo ad abbandonare la conetsa è uno dei protagonisti: Pedro Acosta, nella ghiaia nel settore quattro. Restano solo 15 i piloti in gara! All'inizio del quinto giro Marquez è inseguito da Di Giannantonio, poi Bezzecchi che cerca di difendersi dagli assalti di Alex Marquez, mentre Bagnaia è salito in qunta piazza. Zarco, Miller, Quartaarro, Binder e Marini completano la top ten, quando mancano ancora 25 giri al termine. Dopo aver risparmiato un po' le gomme Marquez inizia ad aprire il gas un po' prima e il suo vantaggio su Di Giannantonio supera il secondo. Bezzecchi, lontano 7 decimi, sembra poter rifiatare un po' su Marquez, mentre Bagnaia paga un secondo dal più giovane dei Marquez.

Marquez gestisce, i cinque di testa procedono sgranati.

Un terzo di gara è Marquez porta a 1''6 il margine su Di Giannantonio, mentre il meteo sembra reggere. Sono sempre 7 i decimi che separano Diggia e Bezzecchi, mentre Alex Marquez, complice un errorino, scivola più lontano, conservando cmq 9 decimi di margine su Bagnaia. Bella anche la lotta alle loro spalle, con Zarco che stacca un gruppetto capitanato da Quartararo e al quale partecipano Miller, Aldeguer, Binder, Marini, Mir, Fernandez e Ogura. I primi cinque procedono piuttosto lontani l'uno dal'altro ma Bagnaia risale a 5 decimi da Alex Marquez ed è il più probabile all'attacco nei prossimi giri. Dopo un giro di gestione, Marquez alza ancora il ritmo e porta a 2''3 il margine su Diggia.

Diggia e Zarco, cadute che fanno male!

Con i primi cinque molto statici, a dare spettacolo è Fermin Aldeguer, che dopo essersi sbarazzato di Binder, transita a metà gara in ottava posizione, dopo aver passato anche Jack Miller. Davanti c'è semper Marc Marquez, che ormai sfiora i 3'' di margine su Di Giannantonio, che conserva 8 decimi su Bezzecchi il quale ne ha altrettanti su Alex Marquez. Perde un paio di decimi Bagnaia, che ora è a 7 dall'iberico che lo precede. Nella seconda parte di gare le gomme cominciano a chiedere il conto e a farne le spese sono, al giro 18, due piloti: Fabio Di Giannantonio, caduto in staccata di curva 1 perdendo l'anteriore, e Johann Zarco, che era sesto e stava facendo una gran bella gara su pista asciutta. Simile la dinamica di questa seconda caduta, con il francese che si adagia sull'asfalto.

Ecatombe in curva 1! Cadono anche Bezzecchi e altri tre piloti!

Restano 13 i piloti in gara e ora i duelli più intensi avvengono nelle retrovie, con Marini bravo a mettersi in ottava posizione passando Mir e Binder. Il duello più probabile diventa a questo punto quello tra Bezzecchi e Alex Marquez per la seconda posizione, ma non ci sarà alcun duello. Anche Bezzecchi scivola e cade, rotolando anche lui in curva 1! Finita qui? No, al giro 22 vanno giù Ogura (che si trascina dietro Mir), e Savadori! Restano solo 10 piloti in pista. Marc Marquez ha sei secondi di margine su Alex Marquez, il quale difende un secondo su Bagnaia. Quarto Quartararo, che ha però 11'' di ritardo dal podio e precede Aldeguer, Miller, Marini, Binder, Fernandez e Rins. Non ci sono altri piloti in pista quando mancano sei giri al termine.

CAN YOU BELIEVE IT??? 🤯



BEZ has also CRASHED OUT FROM 2nd 💥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/hTMPjPp1kZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 13, 2025

Marini anima gli ultimi giri. Marquez trionfa, podio Bagnaia!

Negli ultimi sei giri a dare spettacolo è Luca Marini, che duella con Binder e poi beffa Miller a tre giri dal termine, andandosi a prendere una sesta posizione al rientro dopo l'infortunio che sa quasi di miracoloso. I più vicini in pista sono Alex Marquez e Bagnaia, separati da 1''2 e Quartararo con Aldeguer, che risale da dietro mettendo nel mirino il quarto posto del francese. Solido, invece, Marc Marquez in prima piazza, pur senza strafare e allora i giri passano rapidamente sulla pista più breve del mondiale e finisce così, con il podio più gettonato dell'anno: Marc Marquez vince la sua 12° gara al Sachsenring (una in meno di Giacomo Agostini), davanti al fratello Alex e a Pecco Bagnaia. Quartararo resiste al ritorno di Aldeguer, poi Marini, Binder, Miller, Fernandez e Rins.

Griglia di partenza MotoGP Germania 2025

The grid for our main event today looks like this 👇#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/ntKGAAz8YM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 13, 2025

Risultati Gran Premio MotoGP Germania 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/07/2025