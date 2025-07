MotoGP Cechia 2025. Marquez vince una gara folle. Bagnaia solo settimo

Comincia in maniera più positiva il sabato del Gran Premio della Repubblica Ceca per Francesco Bagnaia, che, complice la caduta di Marc Marquez nel corso del suo ultimo tentativo veloce (quando era in vantaggio di quasi 3 decimi sul compagno di team a un intertempo dalla fine), riesce a staccare la pole position a Brno! Pecco, proveniente dalla Q1, aveva anche provato a seguire Marc nel corso del suo ultimo tentativo, ma con una gomma ben più usurata stava perdendo terreno curva dopo curva, ma quando la prima posizione sembrava fatta, Marc è scivolato (così come Zarco), in curva 10, chiudendo anzitempo le qualifiche di tutta la griglia per via delle bandiere gialle esposte di lì a poco. L'iberico ha comunque un posto in prima fila tra Pecco e Fabio Quartararo, sempre ottimo al sabato con la sua Yamaha. Seconda fila per Marco Bezzecchi (Aprilia), anch'egli caduto nel corso delle qualifiche, e le due sorprese Joan Mir (Honda) e Raul Fernandez (Aprilia). Terza fila con la KTM di Pedro Acosta, la Ducati di Alex Marquez e la Honda di Johann Zarco, quarta per Jack Miller (Yamaha), Enea Bastianini (KTM) e per il rientrante Jorge Martin (Aprilia). Era rimasto fuori di poco dalla Q2 Fabio Di Giannantonio (Ducati), che apre la quinta fila davanti a Pol Espargaro (KTM) e Alex Rins (Yamaha). In sesta fila prendono posto Luca Marini (Honda), Miguel Oliveira (Yamaha) e Fermin Aldeguer (Ducati), in settima Brad Binder (KTM), Takaaki Nakagami (Honda) e Ai Ogura (Aprilia). Solo soletto, in ottava fila, Augusto Fernandez (Yamaha).

Vinec Marquez: gara folle, decisa dalle pressioni delle gomme

Rimette le cose a posto nel pomeriggio Marc Marquez, che è passato per primo sul traguardo in una gara senza senso, frutto del regolamento sulla pressione delle gomme. Marquez e Bagnaia sono andati in testa sin dai primi giri, con l'iberico bravo a cogliere la posizione sul compagno già nel corso della prima tornata. Entrambi, però, dopo metà gara hanno mollato il gas e lasciato passare vari rivali (Pecco anche troppi) per mettersi in scia e cercare di riscaldare l'anteriore. A giovarne sono stati Pedro Acosta, che ha colto la testa, e Bastianini-Quartararo-Bezzecchi, tutti in grado di saltare un Bagnaia in grossa difficoltà con le gomme. Marquez riesce invece a conservare la seconda piazza e a restare in scia al più giovane connazionale per tutto il resto della sprint, sferrando il suo attacco nel finale e andando a firmare l'ennesimo capolavoro. Subito dopo la fine, esce la comunicazione che Marquez è sotto investigazione. per la pressione delle gomme, ma tutto si risolve con un nulla di fatto (anche per Rins e Ogura, indagati insieme a lui). La piazza d'onore è di Pedro Acosta con il terzo posto di un grandissimo Bastianini, che si difende con le unghie dall'arrembante Bezzecchi nel giro finale, infine quarto. Quint posto per Quartararo, mentre Bagnaia non riesce a ritrovare ritmo e finisce alle spalle del francese e anche dello spagnolo Raul Fernandez, chiudendo solo settimo. Zarco e la wild card Pol Espargaro colgono punti, mentre fuori dai nove finiscono Binder, Martin (autore di una bella partenza, da 12° a 7°, ma poi calato alla distanza), Miller, Oliveira e Aldeguer. Caduti nelle prime fasi Augusto Fernandez e Takaaki Nakagami (travolto dall'iberico), e Fabio Di Giannantonio. In classifica Marquez è sempre più prima allungando di ben 12 punti sul fratello e comandando ora con 95 lunghezze su di lui e con 156 su Bagnaia.

Risultati Qualifiche MotoGP Rep. Ceca 2025

From Q1 to POLE! An incredible change of events sees @PeccoBagnaia prevail in qualifying as @marcmarquez93 crashes out🤯#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/njET9OVSVR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 19, 2025

La griglia di partenza della Sprint MotoGP Rep.Ceca 2025

Risultati Gara Sprint MotoGP Rep.Ceca 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/07/2025