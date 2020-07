ARRIVEDERCI AUSTIN La notizia era nell'aria da giorni: gli organizzatori dell'evento hanno confermato la cancellazione del Gran Premio delle Americhe del Motomondiale, che originariamente si sarebbe dovuto disputare al Circuit of The Americas di Austin nella scorsa primavera e che era stato rinviato a data da destinarsi a causa dell'inizio della Pandemia di Covid-19. Negli Stati Uniti, però il picco dei contagi non è stato ancora raggiunto, con oltre 60 mila nuovi casi al giorno, e la diffusione del virus appare totalmente fuori controllo, fatto che ha portato alla definitiva cancellazione dell'evento.

RODEO NEL 2021 Gli organizzatori hanno fatto sapere tramite una breve nota che il prossimo evento a disputarsi sul circuito del COTA si svolgerà nell'aprile del 2021. La nuova ondata di casi di Covid-19 in Texas ha, infatti, rovinato i piani di recuperare il Gran Premio delle Americhe nel mese di novembre. ''Il Rodeo dei cavalli motore tornerà il prossimo anno, più grande e migliore'' - si legge nel comunicato. La corsa a stelle e strisce è in buona compagnia, quest'anno sono già stati cancellati i GP del Qatar, di Olanda, di Germania, di Finlandia, del Giappone, della Gran Bretagna, dell'Australia e d'Italia, quest'ultimo con il Mugello che ospiterà invece la Formula 1.