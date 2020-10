PRONOSTICO APERTO Chi vincerà il campionato del Mondo 2020 di MotoGP? Bella domanda, ma se la risposta non arriverà probabilmente questo weekend a Le Mans, ciò che sapremo sarà quasi sicuramente chi non lo vincerà tra i 12 piloti che sono ancora raccolti in 51 punti in classifica. Per ora, comunque, la lotta iridata sembra una partita a due tra i giovanissimi Fabio Quartararo con la Yamaha e Joan Mir con la Suzuki, con possibili inserimenti di altri piloti, come Maverick Vinales, Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli. Lo scorso anno sul podio del Bugatti salirono Marquez, Dovizioso e Petrucci, quest'anno però le carte sembrano rimescolate e i pronostici sono apertissimi.

BUGATTI, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

Il tracciato sulla quale si correrà la gara domenica è la versione più piccola della pista leggendaria della 24 ore di Le Mans, quello denominato Bugatti. Si trova 5 km a sud della cittadina nella Loira e a circa 200 km dalla capitale Parigi. La pista è tappa abituale per il Gran Premio di Francia dal 2000, e aveva in precedenza ospitato altre 11 gare del motomondiale tra il 1969 e il 1995, quando uscì dal calendario dopo un gravissimo incidente occorso allo spagnolo Alberto Puig per condurre lavori di messa in sicurezza del tracciato. Sui 4,2 km di lunghezza dunque, i piloti si troveranno ad affrontare 5 curve a sinistra e 9 a destra (si gira in senso orario) e un rettilineo più lungo di 674 metri tra la 8 e la 9, se non si considera il tratto in pieno tra la 14 e la 3. Il record della pista in gara appartiene a Maverick Vinales, che nel 2017 con la Yamaha siglò un 1:32.309, mentre la prestazione più bassa in assoluto è di Johann Zarco, che nel 2018 scattò in pole, sempre con la Yamaha, in 1:31.185. Il record di velocità, infine, appartiene ad Andrea Dovizioso, che nel 2015 con la sua Ducati toccò i 316.6 kmh.

LE MANS, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista Bugatti di Le Mans, considerata di livello 3 su 5 (Medium) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 34%

Numero di frenate: 9

Curve più impegnative: 9, 8 e 11.

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per cento dei piloti del Mondiale MotoGP, il circuito di Le Mans rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3, il più basso di quest’anno insieme a Misano Adriatico e Cheste. Le condizioni ambientali di ottobre potrebbero indurre i piloti ad utilizzare i dischi in carbonio con fascia frenante bassa, così da ottenere il corretto range di funzionamento in termini di temperatura. Persino in caso di pioggia buona parte dei piloti dovrebbe in ogni caso preferire il carbonio all’acciaio. In ogni giro del circuito di Le Mans i piloti usano i freni 9 volte per un totale di 31 secondi, un valore non da poco considerando che si tratta della seconda pista più corta del Mondiale 2020. L’impianto frenante è in funzione per il 34 per cento della gara, percentuale raggiunta anche da Jerez e Misano Adriatico. In 8 delle 9 frenate della pista francese i piloti sono soggetti ad una decelerazione di almeno 1 g: in 5 di queste il valore non è inferiore a 1,2 g. Sono invece 3 le curve in cui la pressione dell’impianto frenante supera i 10 bar. Altissimo è infine il carico complessivo sulla leva del freno esercitato da ciascun pilota dalla​ partenza all’arrivo: 975 kg. ​Delle 9 frenate del circuito di Le Mans 2 sono classificate come impegnative per i freni, 5 sono di media difficoltà e le restanti 2 poco scarsamente impegnative. La staccata più dura per la MotoGP è alla nona curva: le moto passano da 295 km/h a 108 km/h grazie ad un’azione sui freni di 4,5 secondi mentre la pressione del liquido freni arriva a 13,6 bar. I piloti esercitano un carico di 6,4 kg sulla leva del freno, subiscono una decelerazione di 1,5 g e nel frattempo percorrono 239 metri.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP DI FRANCIA

Sul tracciato di Le Mans sono 5 i successi di Jorge Lorenzo (più uno in 250 nel 2007) oggi tester Yamaha. Tra i piloti in attività davanti a tutti ci sono Valentino Rossi (a cui va aggiunta la vittoria in 125 nel lontanissimo 1997) e Marc Marquez (Anch'esso vincitore nelle Moto2, nel 2011), entrambi a quota 3. Dei piloti attualmente iscritti al mondiale MotoGP, anche Maverick Vinales ha vinto una volta in MotoGP, ma anche una in 125 (2011) e una in Moto3 (2013). Ci sono poi quelli che hanno sentito il proprio inno sul podio nelle classi minori, e sono tanti: in Moto 2 Alex Rins (2016), Franco Morbidelli (2017) e Francesco Bagnaia (2018 e 2019) e in Moto 3 Pol Espargaro (2010), Jack Miller (2014), e Joan Mir (2017).

ALBO D'ORO Per conoscere i vincitori passati sulla pista di Le Mans basta dare una scorsa dell'albo d'oro del Gran Premio di Francia.

PREVISIONI METEO DEL GP FRANCIA 2020

Previsto tempo discreto per tutto il weekend sulla riviera catalana, con temperature però già autunnali e con vento sostenuto previsto soprattutto per la giornata di venerdì. I dettagli da weather.com:

Venerdì 9 ottobre: temperature: max 19°, min 9°; rovesci, precipitazioni 50%, umidità 80% vento 16kmh.

Sabato 10 ottobre: temperature: max 15°, min 8°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 70% vento 18kmh.

Domenica 11 ottobre: temperature: max 14°, min 7°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 71% vento 18kmh

GP FRANCIA 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale così come DAZN, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista francese, mentre su TV8 andranno in differita solo qualifiche e gara. Clicca qui per conoscere tutti gli orari del weekend nel dettaglio. Attenzione però, perché la partenza della classe MotoGP è stata anticipata di un'ora per evitare la concomitanza con la Formula 1 e il Gran Premio dell'Eifel.

MOTOGP 2020, CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2020

Qui verrà inserita la classifica aggiornata dopo il Gran Premio di Francia 2020

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP 2020

Qui verrà inserita la classifica aggiornata dopo il Gran Premio di Francia 2020

RISULTATI MOTOGP FRANCIA 2020

RISULTATI GARA

Domenica 11 ottobre 2020, ore 13.00

GRIGLIA DI PARTENZA

Qui verrà inserita la griglia di partenza del Gran Premio di Francia 2020

RISULTATI QUALIFICHE MOTOGP FRANCIA 2020

RISULTATI QUALIFICHE - Q2

Sabato 10 ottobre 2020, ore 14.35

RISULTATI QUALIFICHE - Q1

Sabato 10 ottobre agosto 2020, ore 14.10

RISULTATI PROVE LIBERE MOTOGP FRANCIA 2020

RISULTATI FP4

Sabato 10 ottobre 2020, ore 13.35

RISULTATI FP3

Sabato 10 ottobre 2020, ore 9.55

RISULTATI FP2

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 14.10

RISULTATI FP1

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 9.55