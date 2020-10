LE MANS SPARTIACQUE Con sole sei gare al termine, l'appuntamento di Le Mans può essere già decisivo per conoscere chi resterà nella contesa per il titolo, e chi si allontanerà in modo pressoché decisivo dal sogno iridato. Attualmente si arriva all'appuntamento con il circuito Bugatti con il padrone di casa Fabio Quartararo (Yamaha) in testa al mondiale con 8 punti di margine su Joan Mir (Suzuki), 17 su Maverick Vinales (Yamaha) e 24 su Andrea Dovizioso (Ducati). Gli altri piloti, da Morbidelli (5°) fino a Rossi (11°), sono alla ricerca di un buon risultato che rialzi le proprie quotazioni, ma tutti avranno un nemico in più questo weekend: il meteo. Pioggia e freddo sono attesi per un po' tutto il weekend francese, del quale vi racconteremo ogni singolo minuto in pista dal venerdì alla domenica con i nostri LIVE!

La sessione LIVE inizierà alle ore 9.50 di sabato 10 ottobre. Segui le FP3 del GP di Francia 2020 classe MotoGP con la nostra cronaca minuto per minuto.