MONDIALE APERTISSIMO In un mondiale orfano dei primi cinque dello scorso campionato, il titolo sarà una faccenda apertissima, come d'altra parte è tradizione nella classe Moto3. Se la potranno giocare l'argentino Gabriel Rodrigo, gli spagnoli Jaume Masia, Sergio Garcia, Alonso Lopez e Jeremy Alcoba, gli italiani Dennis Foggia, Andrea Migno, Niccolò Antonelli, Romano Fenati, i giapponesi Tatsuki Suzuki, Kaito Toba e Ayumu Sasaki, il britannico John McPhee e il sud africano Darryn Binder su tutti. Occhio però anche alle possibili sorprese come Stefano Nepa, Filip Salac, Xavier Artigas, Carlos Tatay e Jason Dupasquier. La pattuglia più ricca sarà quella spagnola con ben otto piloti ai nastri di partenza, davanti a quella italiana con sei e alla giapponese con cinque. Ci sarò anche una novità nel parco moto, con il rientro della spagnola Gas Gas, con il team Aspar Team che fino al 2020 utilizzava la KTM.

ENTRY LIST - MOTO3 2021