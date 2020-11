RIVOLUZIONE 2021 La MotoGP nel 2021 perde due italiani, Andrea Dovizioso e Andrea Iannone, ma ne aquista altrettanti, Luca Marini ed Enea Bastianini, che andranno a far parte del team Esponsorama Racing di Ducati. Ed è della Ducati anche il terzo e ultimo rookie della stagione con Jorge Martin che andrà a far compagnia a Johann Zarco, promosso da Avintia-Esponsorama al team Pramac. La rivoluzione di Borgo Panigale è completata con il passaggio di Jack Miller e Francesco Bagnaia nel team ufficiale al posto di Dovi e Danilo Petrucci, quest'ultimo che finirà nel team KTM Tech3. A fargli posto sarà Pol Espargaro, con Miguel Oliveira che è stato promosso al team Factory, mentre lo spagnolo finirà in Honda al fianco di Marc Marquez e al posto del fratellino del suo nuovo compagno, Alex Marquez che andrà a far compagnia Taka Nakagami in LCR con Crutchlow fresco di firma con la Yamaha nel ruolo di test driver. Nella casa di Iwata si invertono i sedili Fabio Quartararo, promosso nel team factory, e Valentino Rossi, passato al team Petronas mentre l'unica squadra confermata è la Suzuki di Joan Mir e Alex Rins. Infine l'Aprilia: con la pesantissima squalifica per doping di Andrea Iannone, resta da definire il pilota che andrà a fare compagnia ad Aleix Espargaro in sella alla RS-GP. Tre coppie di fratelli in pista dunque, con Rossi-Marini che si aggiungono ai Marquez e agli Espargaro, e tanti spagnoli: 9 contro 6 italiani.

LA LINEUP UFFICIALE DEL MONDIALE MOTOGP 2021

Team Costruttore Moto No. Pilota Nazione Aprilia Racing Team Gresini Aprilia RS-GP 41 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia RS-GP TBA Ducati Team Ducati Desmosedici GP21 43 Jack Miller AUS Ducati Team Ducati Desmosedici GP21 63 Francesco Bagnaia ITA Pramac Racing Ducati Desmosedici GP21 5 Johann Zarco FRA Pramac Racing Ducati Desmosedici GP21 TBA Jorge Martin* SPA Esponsorama Racing Ducati Desmosedici GP20 TBA Enea Bastianini* ITA Esponsorama SKY Racing Team VR46 Ducati Desmosedici GP20 TBA Luca Marini* ITA Repsol Honda Honda RC213V 44 Pol Espargaro SPA Repsol Honda Honda RC213V 93 Marc Marquez SPA LCR Honda Idemitsu Honda RC213V 30 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda Honda RC213V 73 Alex Marquez SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM RC16 33 Brad Binder SAF Red Bull KTM Factory Racing KTM RC16 88 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 KTM RC16 9 Danilo Petrucci ITA Red Bull KTM Tech3 KTM RC16 27 Iker Lecuona SPA Team Suzuki Ecstar Suzuki GSX-RR 36 Joan Mir SPA Team Suzuki Ecstar Suzuki GSX-RR 42 Alex Rins SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 12 Maverick Vinales SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 20 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha YZR-M1 21 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha YZR-M1 46 Valentino Rossi ITA

*Rookie

TEST RIDER UFFICIALI 2021