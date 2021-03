SUPER VELOCITÀ Il record ufficiale di velocità in MotoGP appartiene ad Andrea Dovizioso, che detiene anche la seconda e la terza velocità di punta più alte mai toccate in un weekend di gara. A dire il vero tutte e dieci le prime posizioni appartengono alla Ducati, con primati stabiliti tra il 2016 e il 2019, tutti da piloti italiani e sul circuito del Mugello, in fondo al rettilineo alla staccata della San Donato. Eppure, nei recenti test di Losail in Qatar, c'è chi è andato più veloce. La moto è sempre la stessa, una Desmosedici (ma in versione 2021), il pilota però è francese e corre per il team Pramac: Johann Zarco.

360 NEL MIRINO Sul tracciato di Losail, dove il record ufficiale di velocità è stato griffato nel 2019 da Marc Marquez su Honda, con 352 km/h in fondo al rettilineo principale, Johann Zarco a portato il tachimetro fino a 357,6 km/h, migliorando di ben 5,6 km/h il record locale, e superando di 0,9 km/h il record assoluto di Andrea Dovizioso, stabilito nel corso delle FP3 del GP d'Italia 2019 in 356,7 km/h. Certo, quest'ultimo resterà il primato ufficiale almeno fino al weekend del 28 marzo prossimo, quando le MotoGP scenderanno in pista per l'inizio del prossimo mondiale proprio a Losail, ma la domanda è: se sul tracciato del Qatar si è andati già così veloci in questi test, la Ducati GP21 al Mugello potrà superare i 360 km/h? In attesa di scoprire la risposta tra qualche mese, vi proponiamo due tabelle, una con le 10 top speed maggiori mai raggiunte in MotoGP e una con i record di velocità di ogni pista del mondiale 2021. Buon divertimento!

Le dieci velocità più alte nella storia della MotoGP

Pos Pilota Moto Velocità Sessione Evento 1 Andrea Dovizioso Ducati Desmosedici GP19 356,7 km/h FP3 GP d'Italia 2019 2 Andrea Dovizioso Ducati Desmosedici GP18 356,5 km/h Gara GP d'Italia 2018 3 Andrea Dovizioso Ducati Desmosedici GP18 356,4 km/h FP2 GP d'Italia 2018 4 Danilo Petrucci Ducati Desmosedici GP18 355,8 km/h Gara GP d'Italia 2018 5 Andrea Dovizioso Ducati Desmosedici GP19 355,6 km/h FP4 GP d'Italia 2019 6 Michele Pirro Ducati Desmosedici GP18 355,2 km/h FP2 GP d'Italia 2018 7 Danilo Petrucci Ducati Desmosedici GP19 355,0 km/h FP3 GP d'Italia 2019 8 Andrea Iannone Ducati Desmosedici GP16 354,9 km/h Gara GP d'Italia 2016 9 Michele Pirro Ducati Desmosedici GP17 354,7 km/h Gara GP d'Italia 2017 10 Michele Pirro Ducati Desmosedici GP18 354,7 km/h FP1 GP d'Italia 2018

I record di velocità sulle 20 piste del Mondiale 2021 della MotoGP