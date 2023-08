MotoGP: ecco chi ha guadagnato (e chi ha perso) più punti rispetto alle prime 10 gare 2022

Lo scorso weekend la MotoGP ha raggiunto il giro di boa di metà campionato: 10 gare disputate e 10 ancora da disputare e in classifica c'è un uomo solo al comando: Francesco Bagnaia. Come abbiamo fatto ieri con la Formula 1, abbiamo deciso di andare a vedere quali fossero i piloti con un bottino di punti migliore e quali quelli in deficit rispetto alla scorsa stagione, ma per farlo abbiamo dovuto usare un'accortezza, ovvero decurtare dalla classifica tutti i punti conquistati da ogni pilota nelle gare sprint del sabato, una novità introdotta solo nel 2023. Così facendo ne è scaturita una nuova classifica che vede in testa sempre Bagnaia ma con meno margine sugli avversari. Da essa siamo partiti per le nostre statistiche.

Per vedere chi ha guadagnato più punti rispetto al 2022 in Formula 1, clicca qui

Bagnaia, Martin e Marquez in lotta nel mondiale 2023

I piloti che hanno guadagnato più punti rispetto al 2022 (prime 10 gare)

Il pilota che è maggiormente migliorato rispetto allo scorso anno è Marco Bezzecchi. Il rookie of the year 2022 lo scorso anno è emerso nella seconda parte di stagione, mentre aveva conquistato solo 35 punti nelle prime 10 gare. Quest'anno ne ha quasi 100 in più. Al secondo posto il leader iridato Francesco Bagnaia, e se ricordate bene quanto accaduto nel 2022, non è una sorpresa, visto che Pecco dopo 10 gare lo scorso anno pagava ben 91 punti di ritardo da Quartararo che ne aveva incamerati 172. Quest'anno, invece, le parti si sono invertite e Bagnaia ha raccolto 84 punti in più raggiungendo un livello simile a quello del francese dello scorso anno. Terzo posto per Jorge Martin con +58: in pratica tutti e tre i piloti che si stanno giocando il titolo quest'anno, nel 2022 ebbero un avvio lento. Da segnalare anche i miglioramenti di Alex Marquez (passato da Honda a Ducati), Luca Marini e Franco Morbidelli, così come quelli di Binder e Vinales. Ancora insufficienti i miglioramenti di Di Giannantonio e Fernandez, che lo scorso anno partirono male, e che quest'anno hanno fatto un po' meglio.

VEDI ANCHE

Pos. Pilota* Moto 2022-23 Pts 2022 Pts 2023 Differenza 1 Marco Bezzecchi Ducati 35 133 98 2 Francesco Bagnaia Ducati 81 165 84 3 Jorge Martín Ducati 61 119 58 4 Augusto Fernández* NP-KTM 0 49 49 5 Luca Marini Ducati 52 93 41 6 Álex Márquez Honda-Ducati 26 65 39 7 Franco Morbidelli Yamaha 25 58 33 8 Brad Binder KTM 82 103 21 9 Fabio Di Giannantonio Ducati 16 37 21 10 Maverick Viñales Aprilia 46 62 16 11 Raúl Fernández Aprilia 5 14 9

*Sono esclusi dal conteggio i test rider, le wild card e i substitute rider che quest'anno hanno conquistato rispettivamente: Daniel Pedrosa, Jonas Folger e Lorenzo Savadori 9 punti, Michele Pirro, Danilo Petrucci e Stefan Bradl 5, Iker Lecuona 0. Il rookie Augusto Fernandez è stato invece mantenuto in classifica così come i rookie della Formula 1 nel pezzo gemello.

Marco Bezzecchi (Ducati). Copyright: VR46 Racing

I piloti che hanno perso più punti rispetto al 2022 (prime 10 gare)

E veniamo ai bocciati. Se avete letto bene il paragrafo precedente, già potevate immaginare che la palma del ''gambero'' 2023 se l'è aggiudicata (a metà stagione) Fabio Quartararo. Il transalpino, complice l'involuzione tecnica della Yamaha, ha perso ben 107 punti rispetto al 2022, un'enormità, così come sono tanti i 78 punti persi da Enea Bastianini. L'italiano ha quantomeno una scusante: ha saltato i primi cinque weekend di gara per infortunio, trovando difficile adattarsi alla Ducati evoluta (è passato direttamente dalla GP21 alla GP23). Terzo e quarto dei bocciati sono Joan Mir e Marc Marquez, che come tutti i piloti Honda, hanno compiuto un passo indietro rispetto al 2022. Peggioramenti anche per i fratelli Espargaro: Aleix (con 50 punti in meno nonostante il bell'exploit di Silverstone) e Pol (a causa del brutto infortunio patito che lo ha costretto a saltare ben 8 gare). Anche Alex Rins, con il passaggio da Suzuki a Honda come Mir, ci ha perso (31 punti), mentre i 18 punti in meno di Miller, infine, sono anche imputabili al cambiamento di moto, da Ducati a KTM. Infine Zarco e Nakagami hanno ottenuto punteggi simili a quelli della passata stagione.

Pos. Pilota Moto 2022-23 Pts 2022 Pts 2023 Differenza 1 Fabio Quartararo Yamaha 172 65 -107 2 Enea Bastianini Ducati 100 22 -78 3 Joan Mir Suzuki-Honda 69 5 -64 4 Marc Márquez Honda 60 4 -56 5 Aleix Espargaró Aprilia 138 88 -50 6 Pol Espargaró Honda-KTM 40 4 -36 7 Miguel Oliveira Aprilia 64 30 -34 8 Álex Rins Suzuki-Honda 69 38 -31 9 Jack Miller Ducati-KTM 81 63 -18 10 Johann Zarco Ducati 111 100 -11 11 Takaaki Nakagami Honda 38 34 -4

MotoGP Germania 2023, Sachsenring: Fabio Quartararo (Yamaha)

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/08/2023