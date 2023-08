F1: ecco chi ha guadagnato (e chi ha perso) più punti rispetto alle prime 12 gare 2022

Nel weekend torna la Formula 1. Dopo 12 gare su 22 in programma Max Verstappen domina la classifica dei piloti dall'alto delle sue 10 vittorie e dei due secondi posti conquistati. Facile presumere come l'olandese stia andando più forte anche del 2022, anno del suo secondo titolo iridato. Ma come si stanno comportando tutti gli altri piloti in griglia? Diamo un'occhiata a quelli che hanno guadagnato più punti rispetto alle prime 12 gare dello scorso anno, e a quelli che hanno perso di più. Spoiler: i ferraristi, colpa di una vettura non all'altezza di quella dello scorso anno e di alcune prestazioni perfettibili.

F1 GP Belgio 2023, Spa Francorchamps: Max Verstappen (Red Bull Racing)

I piloti che hanno guadagnato più punti rispetto al 2022 (prime 12 gare)

Per una volta Fernando Alonso sembra aver azzeccato il cambio di scuderia: passando dall'Alpine all'Aston Martin, nella prima parte dell'anno ha guadagnato ben 112 punti rispetto allo scorso anno. Alle sue spalle un supersonico Max Verstappen, che nonostante già lo scorso anno fosse primo in classifica, ha aggiunto addirittura 81 punti al già cospicuo bottino 2022. Terzo Lance Stroll, che sfrutta anch'esso il miglioramento delle prestazioni dell'Aston Martin. Tra chi ha il segno più davanti al proprio bilancio troviamo Perez e Hamilton, Albon e Gasly, oltre ovviamente al rookie Piastri.

Pos. Pilota Team 2022-23 Pts 2022 Pts 2023 Differenza 1 Fernando Alonso Alpine-Aston Martin 37 149 +112 2 Max Verstappen Red Bull 233 314 +81 3 Lance Stroll Aston Martin 4 47 +43 4 Oscar Piastri NP-McLaren - 34 +34 5 Sergio Perez Red Bull 163 189 +26 6 Lewis Hamilton Mercedes 127 148 +21 7 Nico Hulkenberg* Aston Martin-Haas 0 9 +9 8 Alex Albon Williams 3 11 +8 9 Pierre Gasly AplhaTauri-Alpine 16 22 +6 10 Logan Sargeant NP-Williams - 0 +0

*Hulkenberg ha disputato solo le prime due gare dell'anno lo scorso anno contro le 12 di questa stagione.

F1 2023, GP Gran Bretagna: Fernando Alonso (Aston Martin)

I piloti che hanno perso più punti rispetto al 2022 (prime 12 gare)

I peggiori della stagione sono, sin qui, i due ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz, il primo con ben 71 punti in meno rispetto al 2022, il secondo con 52. Sul poco ambito podio figura anche George Russell, il pilota Mercedes che ha peggiorato di 44 punti le sue prestazioni. I 41 punti che mancano a Bottas sono da attribuire, così come per i ferraristi, a una monoposto meno performante rispetto alla passata stagione, mentre per quanto riguarda 19 punti di Ricciardo, va ricordato che l'australiano è rientrato in Formula 1 da sole due gare, e che lo scorso anno correva con una McLaren, non con l'AlphaTauri attuale. Lando Norris, in fine, sconta appena un -1 rispetto al 2022.

Pos. Pilota Team 2022-23 Pts 2022 Pts 2023 Differenza 1 Charles Leclerc Ferrari 170 99 -71 2 Carlos Sainz Ferrari 144 92 -52 3 George Russell Mercedes 143 99 -44 4 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 5 -41 5 Esteban Ocon Alpine 56 35 -21 6 Kevin Magnussen Haas 22 2 -20 7 Daniel Ricciardo* McLaren-AlphaTauri 19 0 -19 8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 3 -8 9 Guanyu Zhou Alfa Romeo 5 4 -1 10 Lando Norris McLaren 70 69 -1

*Ricciardo ha disputato solo le prime due gare dell'anno lo scorso anno contro le 12 di questa stagione.

F1 GP Gran Bretagna 2023, Silverstone: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) in pista con le gomme d'asciutto sul bagnato

Team, chi ha guadagnato e chi ha perso rispetto al 2022 (prime 12 gare)

Tra i team a migliorare più di tutti è l'Aston Martin, che partiva da una manciata di punti nel 2022, appena 19, a cui quest'anno ne aggiunge altri 177. Seconda, nonostante fosse in testa anche lo scorso anno, la Red Bull, che ha migliorato di altri 107 pesantissimi punti. Con il segno ''più'' troviamo anche la McLaren, grazie all'evoluzione tecnica avuta nelle ultime gare del 2023, e la Williams, che passa da 3 a 11 punti. Peggiorano invece tutte le altre, dal -23 di Mercedes e Haas al -123 della Scuderia Ferrari, che precipita in fondo al gruppo.

Pos. Team Pts 2022 Pts 2023 Differenza 1 Aston Martin 19 196 177 2 Red Bull 396 503 107 3 McLaren 89 103 14 4 Williams 3 11 8 5 Mercedes 270 247 -23 6 Haas 34 11 -23 7 AlphaTauri 27 3 -24 8 Alpine 93 57 -36 9 Alfa Romeo 51 9 -42 10 Ferrari 314 191 -123

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/08/2023