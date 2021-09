Nel weekend del 19 settembre la Superbike approda in Catalunya a Barcellona: gli orari TV su Sky e TV8 per non perdere nulla del 9° round WorldSBK 2021

ROUND BARCELLONA IN TV La Superbike approda in Catalogna per il nono di tredici appuntamenti di questo 2021 e lo fa tornando al Montmelò, meglio noto come Circuit of Catalunya, con una lotta a due per il titolo di campione del mondo di questo tiratissimo campionato delle derivate di serie. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ha vinto due gare su tre a Magny Cours, con la vittoria della Superpole Race persa dopo il traguardo per un track limits di troppo che lo ha privato della tripletta. E allora il suo vantaggio su Jonathan Rea (Kawasaki), sette volte iridato e sempre in bagarre con lui sulla pista francese, non è di 13 punti bensì di 7 e il mondiale resta apertissimo con il terzo incomodo Scott Redding alla finestra, in cerca del weekend della svolta che possa riaprire il suo campionato e quello della Ducati. Dietro di loro sono tanti i contendenti al podio, con in prima fila gli italiani Michael Ruben Rinaldi (fresco di rinnovo con la Ducati) e Andrea Locatelli (Yamaha), tra i prim tre anche a Magny Cours. A caccia di risultati prestigiosi, anche Alex Lowes (Kawasaki), Garrett Gerloff (Yamaha), Tom Sykes e Michael Van der Mark (BMW), Chaz Davies e Axel Bassani (Ducati), Alvaro Bautista e Leon Haslam (Honda).

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel nono weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento spagnolo sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e in differita sul digitale terrestre su TV8.

Round Superbike Magny Cours 2021, Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD e TV8

Venerdì 17 settembre

10:30 - WorldSBK FP1 (SKY)

15:00 - WorldSBK FP2 (SKY) Sabato 18 settembre

09:00 - WorldSBK FP3

11:10 - WorldSBK Superpole (SKY)

14:00 - WorldSBK Gara 1 (SKY, differita TV8 dalle 16.15) Domenica 19 settembre

09:00 - WorldSBK Warm Up

11:00 - WorldSBK Superpole Race (SKY, differita TV8 alle 16.15)

15:15 - WorldSBK Gara 2 (SKY, differita TV8 dalle 17.00)